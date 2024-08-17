KID、郭泓志開第一槍拒絕《上船了》划龍舟安排！雷艾美走心落淚

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▲鍾瑶（左起）、胡宇威、雷艾美因為節目培養革命情感。（圖／記者李政龍攝影）

▲▼胡宇威（上圖左起）、雷艾美、鍾瑶今出席華視、三立《上船了各位！》粉絲見面會。（圖／記者李政龍攝影）

胡宇威、雷艾美、鍾瑶及演唱主題曲的周定緯今（17）日出席華視、三立《上船了各位！》粉絲見面會，該節目十分大膽創新，一播出就受關注。雷艾美今透露，一開始大家在玩「真心話大冒險」時，就被隊友的某些言論所傷，讓她十分走心，甚至跑回房間哭，她說：「那時候鍾瑶像小天使一樣進來跟我聊天。」雷艾美透露，當時也不是被罵，就是被2個人講，被問「開講」的人是胡宇威、鍾瑶嗎？雷艾美：「今天都沒有來，他們兩個都小天使。」而當天錄影郭泓志也不在，她開玩笑表示：「扣掉我們這幾個，很好猜吧！」言下之意，剩下的人是蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹。至於是被哪一句言論傷害到，雷艾美要大家鎖定節目就知道。7位主持人花費55小時，成功完成200公里的征途，從花蓮划船到日本沖繩石垣島，有網友質疑他們假划，胡宇威坦言，聽到騙人、做效果會很生氣，「我們是當事人，花了很多淚水、汗水，要不然自己來划划看。」雷艾美則說，「我都阿嬤腳了！我的腳底本來是很嫩的，但因為在船上沒穿鞋子只有襪套，腳就開始長繭、變成硬硬的皮，然後我回去就要重新保養。」而在練習過程中，製作單位安排7人參加6月8日的台北龍舟競賽，遭到眾人反對，鍾瑶表示，「KID、郭哥先開第一槍拒絕，講到後面有點火藥味，為此還寫了報告，表明拒絕的原因。」幸好最後有取消，因為出發前往石垣島的日期本來是6月10日，之後改成9日出發，若去參加龍舟比賽，會提前損耗體力。大夥因為節目培養革命感情，想要一起划船去澎湖，還在籌備中。而郭泓志整個暑假都沒有宣傳到該節目，帶小孩去國外放假，預計9月會回台。