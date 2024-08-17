鶴茶樓聯名伊藤潤二太嚇人！鬼月手搖飲遭客訴　老闆笑說換佩佩豬

人氣手搖飲料品牌「鶴茶樓」，選在農曆七月鬼月時，與日本恐怖漫畫「伊藤潤二驚選集」聯名推出一系列周邊，杯子包裝也有伊藤潤二插畫，沒想到鶴茶樓竟收到客訴信，表示孩子被杯子上的插畫圖案嚇到，鶴茶樓老闆方奕勝在社群媒體發文無奈表示第一次遇到這種客訴，回信道歉後，也調侃說下次考慮與佩佩豬、汪汪隊立大功、波力救援小英雄聯名。
正逢民俗鬼月，許多商品都推出相關商品，鶴茶樓也與與日本恐怖漫畫「伊藤潤二驚選集」聯名，飲料包裝也有漫畫裡的各人物之頭像，還有推出一系列周邊商品，吸引不少伊藤潤二迷搶購。但日前創辦人方奕勝卻在社群媒體「Threads」發文，貼出最近總公司收到的一封客訴郵件，顧客指出，飲料杯上的插圖嚇到他的小孩，方奕勝先公開道歉後，也納悶說，「這客訴到底該怎麼回？」
該文引發網友們熱烈討論回應：「最近半夜回家，路過附近的鶴茶樓也被廣告看板嚇到了」、「家長看到杯子的圖案就可以不用買了，為什麼還要買來嚇小孩？」、但也有人表示支持：「這可是所有品牌飲料聯名以來，我最愛的一次，到底哪裡恐怖啦」、「超好看的好嗎？蒐集起來。」而因為坊間伊藤潤二的作品大多有標示為「18禁」，因此也有網友建議，特殊杯身之外也可提供一般的杯子搭配使用，讓顧客可以選擇。
創辦人方奕勝則於貼文中提到：「原意只是希望應景聯名，但顧慮不周，很不好意思驚嚇到您小朋友，深感抱歉，未來會在設計杯裝上多加留意。」但是該貼文中，他也於後續回應裡調侃說到：「這次杯裝太可怕，下次鶴茶樓會考慮跟佩佩豬、汪汪隊立大功、波力救援小英雄聯名。」
其實手搖飲聯名活動早行之有年，像是「鮮茶道」上個月起攜手「寶可夢」，推出聯名新品與周邊商品。珍煮丹則是與日本藝術家matsui合作，推出了以西瓜入茶的消暑新品，除了搭配節日應景，增加品牌曝光量，當然更期望的是能吸引消費者掏腰包購買。
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該文引發網友們熱烈討論回應：「最近半夜回家，路過附近的鶴茶樓也被廣告看板嚇到了」、「家長看到杯子的圖案就可以不用買了，為什麼還要買來嚇小孩？」、但也有人表示支持：「這可是所有品牌飲料聯名以來，我最愛的一次，到底哪裡恐怖啦」、「超好看的好嗎？蒐集起來。」而因為坊間伊藤潤二的作品大多有標示為「18禁」，因此也有網友建議，特殊杯身之外也可提供一般的杯子搭配使用，讓顧客可以選擇。
創辦人方奕勝則於貼文中提到：「原意只是希望應景聯名，但顧慮不周，很不好意思驚嚇到您小朋友，深感抱歉，未來會在設計杯裝上多加留意。」但是該貼文中，他也於後續回應裡調侃說到：「這次杯裝太可怕，下次鶴茶樓會考慮跟佩佩豬、汪汪隊立大功、波力救援小英雄聯名。」
其實手搖飲聯名活動早行之有年，像是「鮮茶道」上個月起攜手「寶可夢」，推出聯名新品與周邊商品。珍煮丹則是與日本藝術家matsui合作，推出了以西瓜入茶的消暑新品，除了搭配節日應景，增加品牌曝光量，當然更期望的是能吸引消費者掏腰包購買。