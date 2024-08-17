TXT、NCT、Stray Kids狂踩韓國人地雷！這3人光復節提日本被罵翻

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▲光復節當日不在日本的然竣，偏偏選在這天PO出自己前往日本時的照片。（圖／yawnzzn IG）

▲NCT Dream的渽民在粉絲交流平台中曬出自拍，配上日文文案，引粉絲反彈。（圖／theqoo）

▲目前然竣、Felix已出面反省道歉，表示會未來會更加小心留意。（圖／TXT WEVERSE）

▲Felix也承認自己行為不當，向所有粉絲和受到傷害的民眾致歉。（圖／theqoo）

每年8月15日為韓國紀念脫離日本殖民的民族光復節，對於民族意識強烈的韓國人而言是非常重要的節日之一。沒想到，新生代偶像男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員然竣、NCT Dream成員渽民和即將來台開唱的Stray Kids成員Felix，卻在光復節當日曬出日本旅遊照、日文文案、唱日文歌等與日本相關的內容，狂踩韓國人地雷。雖然其中兩位事後已道歉，但還是無法平息自家人的怒火，仍在韓網不斷被「炎上」。TXT然竣先是在IG上PO出自己前往日本時的照片，但此時的他根本不在日本；NCT Dream的渽民則是在粉絲交流平台中曬出自拍，配上日文文案：「穿了呦！」Stray Kids成員Felix也在粉絲交流平台上進行日本動畫《鹿乃子乃子乃子虎視眈眈》的歌曲challenge。目前然竣、Felix已出面道歉，渽民雖未回應但已悄悄刪除貼文。然竣、渽民均為韓國人，粉絲不敢出面緩頰，Felix的粉絲則解釋他為澳洲人，因此對韓國歷史理解不深。但更多民眾對此說法並不買帳，直言既然在韓國賺錢了，好好了解一下韓國本來就是應該要做的。韓國光復節又稱祖國解放紀念日，是為紀念二戰中日本戰敗、朝鮮在對日抗戰中勝利，結束日治時期的重要節日，被韓政府列為五大國慶之一，在韓國無論男女老幼的心中意義非凡。近年來有不少韓國明星積極「闖日」開發日本市場，每年都有偶像在該節日時分享與日本相關的事物，踩到本國人的地雷，惹得不少韓國人吐槽偶像們，在成為公眾人物之前還是先多讀點書。