美國經濟衰退疑慮消除　永豐投顧：觀察外資回籠力道

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資本市場日圓利差交易平倉潮結束，但是因失業率觸及薩姆法則，顯示美國經濟面臨衰退疑慮，永豐投顧表示，薩姆法則的創見者薩姆在受訪時坦承，這次雖然觸發了警戒值，但很可能是假警報，但是市場仍處於經濟衰退疑慮中。永豐投顧指出，上週美國公布重要通膨數據，PPI及CPI皆略微降溫，但股市反應不大，直至8/15公布零售銷售由6月月增率0.2%，增長至7月月增率1%，才化解市場對經濟擔憂的疑慮，美股四大指數出現全面性的大漲格局。永豐投顧提及，8/23日舉辦全球央行會議，市場等待聯準會對於9月降息時程定調。至於降息一碼或二碼，可能尚須觀察9/6公布的8月非農就業數據。法說會訊息，科技股還是AI好：法說會告一段落，統計第二季上市櫃公司獲利季增3.1％、年增20.6％，為歷年同期第三高，第二季獲利優於預期，但以展望而言，除AI族群外，其他科技股對於第三季展望普遍動能平緩，在產業表現不同調情況下，預期短期股市難以展開像過往強而有利的回升行情。永豐投顧分析，接下來全球股市將面臨兩個不確定性，其一，為中東及烏俄戰爭的不確定性，其二為8/28日輝達將公布財報及展望。前者地緣政治雖無法預測其發展性，但因戰爭糾紛已久，且侷限於地域性，雖利空罩頂但不至於影響全球經濟，至於輝達財報部分則是聚焦最新晶片出貨不順議題，由台廠供應鏈約略得知晶片問題可能遞延一季出貨，訂單不是不見，只是遞延，故預期輝達財報及展望應為此波最後一個利空議題。在全球股市經歷了巨大震盪的日圓平倉潮後，雖然日本央行淡化後續升息的可能性，但台股在重創過後，投資人警醒教訓，永豐投顧提醒，過去資金如瘋狗浪般追逐股票的瘋狂時期已過去，建議若遭國際利空股價壓回時再進場買進優質龍頭股。