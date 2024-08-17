地震國家級警報「快3秒能幫什麼」？二寶媽還原當下淚推：蠻有用

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲原PO好奇國家級警報簡訊只比地震早幾秒收到，不知道用途到底為何。（圖／翻攝自Threads）

▲根據記者實際測試，《NOWnews》APP推播速度較地震震波提早約3至4秒，可幫讀者多爭取一些反應時間，減緩恐慌心理。（圖／記者黃韻文攝）

宜花地區近期接連出現多個芮氏規模大於4以上的地震，稍早13時20分宜蘭縣近海又發生芮氏規模4.0地震，深度12.8公里，最大震度3級，出現在花蓮縣、宜蘭縣地區，4縣市有感搖晃。對此，就有民眾好奇，地震前幾秒收到國家級警報「到底能幫上什麼？」貼文引出男星潘逸安老婆Vivian直呼：「有時間提早拿出護頭枕保護家中的孩子！」表示可以第一時間護住家中2個孩子。一名網友昨（16）日在社群平台Threads上曬出國家級警報簡訊，只見這是16日上午7時35分發生的規模6.3地震速報，上頭提醒民眾記得就近避難「趴下、掩護、穩住」，收到後不久隨即發生地震，讓原PO不禁狐疑地問：「有時候都在想，這種快幾秒的警報到底能幫上什麼？」貼文一出，二寶媽Vivian隨即回覆該網友，，更附上一個淚眼汪汪的表情符號，認為地震受到國家級警報的幫助不小。另外還有其他人指出，、「關閉工廠機台、煮飯的關閉瓦斯、機車靠邊、抓緊扶手」、「其實光讓所有汽車減速車速，降低高速衝撞的風險就差很多了」、「剛好在爬梯子或危險行為，最少有幾秒的反應時間」。普遍民眾都認為，多了幾秒鐘反應時間對於避難幫助就差很多。地震警報是透過地震觀測站快速測報，由於電磁波速度快於地震波，可對較遠於震央的地區發出警報，爭取在破壞性地震S波（橫波）抵達前，先以警報通知民眾避難。不過，若是擔心自己收不到國家級警報的人，可以下載《NOWnews》APP，《NOWnews》今日新聞與中央氣象署串接，APP除了能觀看新聞之外，還能提供顯著有感地震報告。當台灣發生規模較大、震度影響範圍較廣的有感地震，根據記者實際測試，《NOWnews》APP推播速度較地震震波提早，可幫讀者多爭取一些反應時間，減緩恐慌心理。