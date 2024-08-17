孫安佐正式宣戰「拳王更生人」燒打雞擂台解決！安慰爸媽兒很耐打

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▲孫安佐被揍首露面，正式宣戰「台中拳王更生人」。（圖／孫安佐YT）

▲打孫安佐巴掌的「台中拳王」身分曝光，台中評審「燒打雞」又名韓森，當場嗆孫安佐腦子進水。（圖／燒打雞IG）

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐話題不斷，日前擔任真人秀《拳願之星》評審時，跟一旁評審「台中燒打雞」韓森爆衝突，韓森出面嗆聲不爽他。孫安佐今（17）日正式回應，他認為影片外流，主辦單位要出來處理，他也向爸媽喊話：「沒事啊爸媽，你兒子很耐打的。」他對於韓森宣戰沒在怕，據了解，兩人將在10月12日的拳願明星格鬥賽對決，在擂台上決勝負。孫安佐經過一天的沉默，今正式在YT回應問題，經紀人問孫安佐，爸媽不想讓他去打這麼辛苦的拳賽怎麼辦，孫安佐手握拳頭用台語說：「我沒問題的」，經紀人在一旁說：「這一仗就是讓世界知道，這個爭吵能不能化險為夷。」經紀人也補充，「如果你今天跟朋友有一些紛爭的話，要用運動解決。」孫安佐對於自己擔任評審資格被質疑，親自說明：「我自己身為導師，本來就有權利去教育選手吧？」他認為，拳願跟他說是地下拳賽，搞得溫溫水水（不能罵）這樣像話嗎，「我自認我導師的責任盡得很好。」他點頭答應參與格鬥賽對決，並且秀出拳頭顯示決心，「主辦單位該處理這場拳賽了，可以嗎？」「台中燒打雞」韓森介紹過自己是更生人，過去曾坐牢7年，出獄之後在玖壹壹老闆鼓勵下，學格鬥之後性情大改，他也解釋為何和孫安佐起爭執，認為孫安佐只會挑釁選手，並且當場嗆他「腦子進水」，被孫安佐掐脖子時，馬上回賞一巴掌。據了解，這場格鬥賽將在台中舉辦，傾向買票入場方式，之後可能會釋出販售訊息。