啦啦隊女神洗菜跟風玩IG吐槽大師！被瘋狂砲轟：平常被罵不夠多？

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洗菜曬出被網站毒舌攻擊的結果，掀起網友討論。（圖／洗菜IG、Threads）

▲先把網頁右上角語言設定從「繁體中文（台灣）」改選韓文「한국어」。（圖／翻攝吐槽大師-終極AI吐槽生成器）

▲網頁翻譯點選「繁體中文」，網頁就會立刻翻譯成中文頁面。（圖／翻攝吐槽大師-終極AI吐槽生成器）

▲最後順利得到李多慧吐槽ig中文版。（圖／翻攝吐槽大師-終極AI吐槽生成器）

近來一款AI工具「吐槽大師-終極AI吐槽生成器」（roast.monica.im）在社群平台爆紅，使用者只要提供個人Instagram、X（原推特）或Linkedin網址，就會自動生成對該帳號的分析並毒舌批評。T1聯盟臺北台新戰神啦啦隊成員洗菜也跟風，在Threads上曬出自己的分析結果，只見網站毫不留情批評，她忍不住自嘲，「是覺得平常被罵的還不夠多嗎？」掀起網友討論。洗菜在Threads分享自己玩「吐槽大師」的結果，看到網站毒舌評論，「唉呀，洗菜你這個憑實力單身的高手，真是讓人哭笑不得。」由於她IG有一篇貼文在球場玩水，表示「我甚至一顆球都沒看到呢」，因此網站也無情吐槽，「真讓人懷疑你去球場的真正目的。」這還沒結束，網站又接著說，「你那麼愛拍照，卻總是拍不出一張不模糊的（照片），這是什麼神奇的技能？還有，你的迪士尼幻想，真是讓人懷疑你是不是活在童話裡。」最後網站更指出，「總之，你的生活就像一場永不停止的真人秀，充滿了驚喜和笑料。」洗菜看到自己的結果，忍不住自嘲「是覺得平常被罵的還不夠多嗎？」粉絲看了紛紛笑說，「特級檸檬的酸度」、「這個分析好嗆」、「憑實力單身哈哈哈」，還有人分享自己的分析結果，「比起罵我，它更像開導我」、「那洗菜測出來是E人嗎」、「為什麼我測出來都是英文？」「吐槽大師-終極AI吐槽生成器」近來在各大社群掀起討論，被網友形容為「比我媽還了解我」的AI工具，只要把個人Instagram、X（原推特）或Linkedin網址輸入搜尋欄，就可以得到「專屬自己」的毒舌評論。不只可以看到自己的，如果放入明星偶像或朋友的社群首頁，同樣也可以得到結果。不過也有人抱怨，得到的結果都是英文版的，甚至有人出現日文或韓文的版本，根本看不懂。《NOWnews今日新聞》記者實測發現，只要透過右上方的「地區語言切換」，就可以把網站分析變成中文。以啦啦隊女神李多慧的頁面示範，發現網站右上角明明是「繁體中文（台灣）」，可是結果卻是韓文，這時不要慌張，先把右上方的語言改為韓文「한국어」，接著Chrome瀏覽器此時會跳出網頁翻譯Google Translate選項，點選「繁體中文」，網頁就能翻譯成中文頁面。