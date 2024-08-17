SHINee溫流「離開SM娛樂」原因全跟ZICO招了！因1狀態讓他很不安

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▲溫流上節目《The Seasons：ZICO的藝術家》分享這一年的心境變化，以及離開「SM娛樂」的原因。（圖／翻攝KBS Kpop YouTube）

▲溫流今年和「GRIFFIN娛樂」簽約，成為旗下第一位藝人。（圖／GRIFFIN娛樂IG）

南韓造星工廠「SM娛樂」於2008年推出的男團SHINee以一首《姐姐妳太美了》打開知名度，團體與公司相伴走過17個年頭，隨著公司改朝換代，SHINee全員僅剩Key跟珉豪續約，泰民和溫流決定出走，但4位仍是SHINee的一員，團體沒有解散，溫流昨（16）日也在節目《The Seasons：ZICO的藝術家》中公開未與「SM娛樂」續約的原因。SHINee去年（2023）全員終於服完兵役結束「軍白期」，但溫流卻健康亮紅燈、身形暴瘦，所以宣布「暫停演藝工作」，休養1年後，今年5月正式復出展開各種活動，並決定離開「SM娛樂」並與「GRIFFIN娛樂」簽約，而「GRIFFIN娛樂」的老闆，就是ZICO的經紀人。溫流也到ZICO的節目《The Seasons：ZICO的藝術家》作客，他表示：「目前為止，與觀眾面對面並演唱自己的歌曲這件事，對我來說一直是個負擔。」溫流在休息的過程中逐漸改變想法，自己還是很喜歡唱歌，也想讓更多人聽到他的聲音，「希望能帶來一些更好的影響，雖然不是很完美，但我抱著努力嘗試的心態站在這裡唱歌」。他也解釋離開「SM娛樂」的原因，「其實，在一家非常好的公司待了很久之後，我就覺得自己一直在安於現狀，所以才決定再多挑戰一下，再做一些我能做的事。離開公司有3、4個月了，SOLO活動我會自理，不過SHINee的活動還是會持續進行，這並不是分開，而是一起並進，很像是離開老家的感覺」。溫流也因為獨立的關係，嘗試過很多以前在「SM娛樂」沒做過的事情，令他感到最好玩的就是A&R工作（開發、培訓歌手），溫流表示：「我覺得非常有趣！」溫流是在「SM娛樂」系統學院SM Academy聲樂科第7期課程時，於2006年被院長推薦參加「少女時代」的展示會舞台表演，而被「SM娛樂」創辦人李秀滿相中，經過2年的培訓後，2008年以SHINee的主唱身分出道，團體代表作包含《姐姐妳太美了》、《Stand by me》、《Ring Ding Dong》、《Everybody》、《LUCIFER》、《HELLO》等。溫流唱而優則演，除了發行團體、個人專輯，也拍過不少電視劇、參演音樂劇，最具代表的作品為《太陽的後裔》。本 名：李珍基生 日：1989年12月14日（34歲）身 高：177cm體 重：60kg公 司：SM娛樂（2008－2024／團體合約還在）、GRIFFIN娛樂（2024－）出 道：2008年5月25日團 體：SHINee出道作：《姐姐妳太美了》