與台斷交不好過！白蝦出口大跌　宏都拉斯政要批中國欲推FTA殖民

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宏都拉斯在2023年與台灣斷交，轉往與中國建交，原先預期能獲得龐大的白蝦市場卻未實現，對台灣的白蝦出口量也大幅減少，使得當地的白蝦產業面臨挑戰。不僅如此，宏國前副總統還公開批評中國，以自由貿易協定（FTA）投資做幌子，企圖剝削、變相殖民宏都拉斯。綜合宏媒報導，宏都拉斯經濟發展部（Economic Development）部長賽拉托（Fredy Cerrato）表示，中宏2國的自由貿易協定，並沒有為宏都拉斯帶來好處，中國向宏都拉斯出口超過25億美元，但是宏都拉斯卻只出口中國價值約4000萬美元的咖啡，存在相當大的貿易不對等。宏都拉斯國際法專家培瑞斯（Graco Perez）則直言，放棄與台灣的關係是個錯誤，證據就是宏國蝦子、咖啡或香蕉的出口量沒有增加，而且中國還希望以當初台灣購買價格的一半，買同樣的產品。宏都拉斯前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla），15日更在社群平台X發表長文，批評現任總統卡蕬楚等政府官員是騙子，並以鄰國和中國建交後的經驗為例，指出中國真正去投資的是國營企業，重心並不是發展商業，而是覬覦占有礦產資源，例如在秘魯和玻利維亞的礦業開發，認為宏都拉斯很快就會聽到中國對在宏國開採石油有興趣，這些涉及領土的活動。此外，納斯拉亞也提到哥斯大黎加、巴拿馬和薩爾瓦多，質疑中國以龐大市場做承諾，先是讓對方充滿幻想，最終卻只是一場空，中國以過剩產品傾銷到這些國家，毀滅當地中小企業，曾承諾給宏都拉斯的各項援助也都是「口惠而實不至」；怒批卡蕬楚和她的親信才是和中國簽FTA少數受惠的對象，而不是廣大的宏國企業及人民。