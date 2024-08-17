Curry讓勇士谷底翻身！近16年14次參加聖誕大戰　一躍而成7冠豪門

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NBA官方近期公佈了2024-25賽季聖誕大戰賽程，金州勇士將對上洛杉磯湖人，Stephen Curry將和美國隊隊友LeBron James在這一天進行交手。這是勇士連續第12年參與聖誕大戰，也是Curry職業生涯第14次的聖誕大戰。在他加入球隊之前，勇士連續26年未能參加聖誕大戰；在那之後，勇士16年內參加了14次聖誕大戰。與其他從建隊以來就一直沉寂的邊緣球隊不同，金州勇士曾經有過輝煌，但那是在1980年以前的事了，張伯倫（Wilt Chamberlain）帶來喧囂和瘋狂，Rick Barry用古怪的罰球姿勢在1975年於「牛宮」為球隊帶來「浪花兄弟」時代到來之前的最後一冠。但在那之後，這支球隊就迅速沉寂下去，整整30年成為NBA聯盟王朝更迭的背景。70年代末、80年代初是勇士的低谷期，他們曾一度長達9年的時間不曾進入季後賽。Chris Mullin和Don Nelson曾帶領球隊短暫崛起，但在他們相繼離開後，勇士在90年代中期又連續12年沒進季後賽，直到Nelson回鍋執教，創造「We Believe」時代，並在2009年選中戴維森學院的Stephen Curry，才讓迎來隊史的最高峰。在2012-13賽季之前，勇士18年裡只有一季打進季後賽——2007年Nelson親自毀掉愛徒Dirk Nowitzki的冠軍夢，締造了「老八傳奇」——也是前Curry時代勇士隊史最讓人驚豔的一刻，為主角登場拉開序幕。Curry加入這支球隊之後，勇士得到了一名籃球天才，球隊也開始勵精圖治，在管理層和教練團隊方面進行動作和改革，Joe Lacob在2010年以4.5億美元從Chris Cohan手中買下金州勇士隊，成為新老闆；2011年Klay Thompson透過選秀加入球隊，Draymond Green在2012年也被球隊選中，勇士三核心確立；2013年首輪季後賽，勇士擊敗丹佛金塊，Andre Iguodala季後加入勇士團隊，至此球隊架構成型，2014年Steve Kerr取代Mark Jackson執教，後面的事大家都知道了。勇士連續5年打進總冠軍賽，拿下其中3冠，並且創下例行賽73勝的偉業，2022年在沒有Kevin Durant的情況下，Curry帶領球隊拿到隊史第7冠，「勇士王朝」的歷史地位被確立，Curry和他的夥伴也締造了隊史最輝煌、也最美好的一個時期。2024-25賽季的聖誕大戰組合確定，勇士將對戰湖人，這將是他們連續第12年參加聖誕大戰，也是Curry職業生涯的第14次聖誕大戰。在那之前，勇士曾一度連續26年未能取得聖誕大戰的出賽席次，然而在最近16年，他們已經打了14次。很少有球員能對一支球隊產生如此影響力，從邊緣球隊到重新擦亮豪門招牌，Curry展現了他在球場下的影響力，就如同他那改變時代的三分球一樣不可思議。