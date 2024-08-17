蔣萬安要設「麟洋路」！綠批矯情　媒體人舉例打臉民進黨雙標

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▲北市要設「麟洋路」卻遭綠營批矯情，媒體人黃揚明舉例反批民進黨雙標。(圖／翻攝自黃揚明臉書)

我國羽球男雙選手「麟洋配」王齊麟與李洋在巴黎奧運完成金牌二連霸，因兩人都是台北市中山國中校友，台北市長蔣萬安昨日在信義區舉行的奧運時尚派對宣布，中山國中前的復興北路361巷將增別名「麟洋路」。不過，民進黨立委吳思瑤批改名矯情。資深媒體人黃揚明今（17）日舉例台南市在賴清德、黃偉哲政府任內都有改路名，呼籲綠營要用同一標準評論才是正道。蔣萬安今日在基隆受訪表示，之所以希望復興北路361巷可以稱做麟洋路，是想彰顯麟洋他們所代表的台灣精神，也就是在面對逆境，在各方不看好情形下，他們拚到最後一刻，為台灣爭取最高榮耀，創下奧運史上的紀錄，他代表的是台灣的勇者，是國家的戰士，能讓台灣站上五環殿堂，這是國人共同驕傲，「我們設立一個別名，讓巷子稱作麟洋路，會啟動相關程序，希望大家支持，讓奮力拚搏精神深植所有市民及台灣人民心中，成為台北市DNA。」黃揚明臉書發文表示，與其拿金牌選手當路名，不如給運動選手一條更順暢的生涯之路。他認為蔣萬安確實沒必要已命名「麟洋路」來給選手榮耀。黃揚明也指出，批評蔣萬安此舉是威權性格的綠營人士也別忘了，賴清德在台南市長任內，為了感念八田與一貢獻，將烏山頭水庫附近南116線嘉南國小周邊路段命名為「八田路」。另外，黃偉哲市長任內也將中正路改名為「湯德章大道」。黃揚明表示，「看看別人，想想自己，用同一標準評論，才是正道。」