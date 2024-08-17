F1台中封街賽車3萬張票開賣秒殺！「黃牛票」網路喊價最高狂翻7倍

Red Bull Showrun Taichung活動即將在9月28日、在七期市政路進行封街展演，屆時由隸屬Visa Cash App RB F1車隊的日本車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）來台駕駛2012年世界冠軍賽車RB8進行表演，不過才開賣短短3分鐘，3萬張門票就賣光，網路上也有多名網友求票，黃牛票滿天飛，傳出500元門票一舉漲到3500元。對此，台中市運動局呼籲民眾不要購買黃牛票，也歡迎網友舉證檢舉。
Red Bull Showrun Taichung F1封街賽事
Red Bull Showrun Taichung 將是今年不容錯過的賽車盛會，活動將由臺中九天民俗技藝團為活動揭開序幕，當天在臺中市府前廣場將舉辦靜態賽車展示及限定快閃店，開放民眾自由入場。活動壓軸將邀請活動大使頑童 MJ116 開唱為 Red Bull Showrun Taichung 量身打造的主題曲《Champagne Shower》。也會邀請來自立陶宛與日本兩位世界級兩輪特技車手Aras Gibieža與安倍優現場炫技。
活動門票均一價 500 元，於 8/14 日中午 12 點優先提供給國泰世華 Visa 卡友購票，並於8/15 日中午 12 點全面售票，不過才短短3分鐘，就全部被民眾搶光，有不少民眾不滿，提出在網路上論壇也有人高價售票，一張票可以賣到7倍以上，高達3500元。
有民眾在網路上抱怨，一家4口想到現場體會F1飆速快感，沒搶到票就算，網路上還有喊得震天嘎響的黃牛票價格，讓她相當氣憤。臉書社團不少人求票，有網友留言「線上買票網路一直進不去，進去了手機驗證碼也收不到，黃牛還可以買到一堆票」
不過也有民眾認為，超過1000元的票價實在不合理，所以要大家不要去買，因為「觀賽位置不佳」，也有民眾表示：「Red Bull Showrun Taichung 把真正想參加活動的民眾搞成這樣」，也抱怨主辦單位辦理不佳。
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Red Bull Showrun Taichung 將是今年不容錯過的賽車盛會，活動將由臺中九天民俗技藝團為活動揭開序幕，當天在臺中市府前廣場將舉辦靜態賽車展示及限定快閃店，開放民眾自由入場。活動壓軸將邀請活動大使頑童 MJ116 開唱為 Red Bull Showrun Taichung 量身打造的主題曲《Champagne Shower》。也會邀請來自立陶宛與日本兩位世界級兩輪特技車手Aras Gibieža與安倍優現場炫技。
活動門票均一價 500 元，於 8/14 日中午 12 點優先提供給國泰世華 Visa 卡友購票，並於8/15 日中午 12 點全面售票，不過才短短3分鐘，就全部被民眾搶光，有不少民眾不滿，提出在網路上論壇也有人高價售票，一張票可以賣到7倍以上，高達3500元。
有民眾在網路上抱怨，一家4口想到現場體會F1飆速快感，沒搶到票就算，網路上還有喊得震天嘎響的黃牛票價格，讓她相當氣憤。臉書社團不少人求票，有網友留言「線上買票網路一直進不去，進去了手機驗證碼也收不到，黃牛還可以買到一堆票」
不過也有民眾認為，超過1000元的票價實在不合理，所以要大家不要去買，因為「觀賽位置不佳」，也有民眾表示：「Red Bull Showrun Taichung 把真正想參加活動的民眾搞成這樣」，也抱怨主辦單位辦理不佳。