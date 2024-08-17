F1台中封街賽車3萬張票開賣秒殺！「黃牛票」網路喊價最高狂翻7倍

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▲Red Bull Taiwan 宣佈 F1 車手角田裕毅將現身 Red Bull Showrun Taichung，並駕駛 2012 年世界冠軍賽車 RB8 進行展演。（圖／Red Bull提供）

▲Red Bull Showrun Taichung活動即將在9月28日、在七期市政路進行封街展演，不過才開賣短短3分鐘，3萬張門票就賣光。（圖／Red Bull提供）

Red Bull Showrun Taichung活動即將在9月28日、在七期市政路進行封街展演，Red Bull Showrun Taichung 將是今年不容錯過的賽車盛會，活動將由臺中九天民俗技藝團為活動揭開序幕，當天在臺中市府前廣場將舉辦靜態賽車展示及限定快閃店，開放民眾自由入場。有民眾在網路上抱怨，一家4口想到現場體會F1飆速快感，沒搶到票就算，