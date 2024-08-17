奧運羽球男雙金牌戰第二局怎麼會輸？總統犀利提問　王齊麟給答案

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▼王齊麟希望李洋退役後改變過於自律的個性，凡事輕鬆點。（圖／資料照，王齊麟臉書）

台灣巴黎奧運運動員日前受邀至總統府接見總統賴清德，其中拿下金牌二連霸的王齊麟也成為焦點之一。賴清德除了感謝所有運動員為國爭光外，不僅受到總統賴清德的肯定，王齊麟是球迷追逐的焦點，他也在「台灣英雄派對」獻唱，並表達與老搭檔李洋分開的不捨之情，以一曲張惠妹的〈永遠的畫面〉送給人在國外度假的李洋。已確定高掛球鞋、王齊麟、李洋也在今（17）日開打的2024牧德盃企業羽球排名賽合體，這也是「麟洋配」在巴黎奧運完成羽球男雙2連霸後首度在公開場合亮相。王齊麟說：「第一件就是關心李洋有沒有變胖。」