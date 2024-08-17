奧運羽球男雙金牌戰第二局怎麼會輸？總統犀利提問　王齊麟給答案

台灣巴黎奧運運動員日前受邀至總統府接見總統賴清德，其中拿下金牌二連霸的王齊麟也成為焦點之一。賴清德除了感謝所有運動員為國爭光外，也問了一個犀利的問題，他請教王齊麟，「金牌戰第二局為什麼會輸了？雖然我很外行，但感覺有機會拿下。」
王齊麟則笑答，「可能是越接近勝利，反而越施展不開，尤其第一局率先搶下來，第二局就更想贏。」
不僅受到總統賴清德的肯定，王齊麟是球迷追逐的焦點，他也在「台灣英雄派對」獻唱，並表達與老搭檔李洋分開的不捨之情，以一曲張惠妹的〈永遠的畫面〉送給人在國外度假的李洋。
無法親自進總統府 李洋:很可惜
已確定高掛球鞋、退休的李洋也在個人社群回應，「感謝總統對運動員的重視，很可惜無法參與。」
王齊麟、李洋也在今（17）日開打的2024牧德盃企業羽球排名賽合體，這也是「麟洋配」在巴黎奧運完成羽球男雙2連霸後首度在公開場合亮相。王齊麟說：「第一件就是關心李洋有沒有變胖。」
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不僅受到總統賴清德的肯定，王齊麟是球迷追逐的焦點，他也在「台灣英雄派對」獻唱，並表達與老搭檔李洋分開的不捨之情，以一曲張惠妹的〈永遠的畫面〉送給人在國外度假的李洋。
無法親自進總統府 李洋:很可惜
已確定高掛球鞋、退休的李洋也在個人社群回應，「感謝總統對運動員的重視，很可惜無法參與。」
王齊麟、李洋也在今（17）日開打的2024牧德盃企業羽球排名賽合體，這也是「麟洋配」在巴黎奧運完成羽球男雙2連霸後首度在公開場合亮相。王齊麟說：「第一件就是關心李洋有沒有變胖。」
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