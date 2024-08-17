NBA2K25新秀能力值公布！Bronny評分曝光　只比「菜鳥詹皇」低1分

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▲Bronny James追隨老爸LeBron James腳步進入NBA打球（圖／取自LeBron James個人IG帳號)

《NBA 2K25》2024-25賽季新秀球員評分在今（17）日公布，本屆菜鳥素質不如去年，因此平均分數明顯有所下降，「詹皇之子」Bronny James最終得到「68分」，遠低於他自己當初的預測值。不過有趣的是，他距離LeBron James剛進聯盟時得到的能力值，只差了1分。去年馬刺超級新星Victor Wembanyama以84分締造了新秀在2K評分的歷史紀錄。今年沒有像他這種超級大物，外界普遍也認為這是選秀小年，亞特蘭大老鷹狀元Zaccharie Risacher和華盛頓巫師的榜眼Alex Sarr都是75分，已經是本屆最高。至於其它今年選秀好手，Stephon Castle、Reed Sheppard和Donovan Clingan都獲得了今年新秀中第2高的評分，能力值總評分為73分。而自從宣布投入選秀以來就話題性滿滿的Bronny，在這次2K評分中獲得了68分，與許多二輪秀是差不多水準，以一個首輪第55順位中選、且夏季聯賽表現不突出的球員來說，這應該是合適的分數。不過對比當初他預測自己的2K評分，卻顯得有些尷尬，因為Bronny在接受《Bleacher Report》訪問時曾表示：「我預期自己可以拿到80或81分。」而最終的分數和他猜得有些落差，約少了13分。有趣的是，當年James以「天選之子」名號進入NBA時，儘管已普遍被認為可能是有史以來最出色的新秀球員，但《NBA Live》這款遊戲只給他69分的能力值，僅比如今的Bronny高1分。