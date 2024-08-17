金價再創新高　我國央行黃金儲備全球第12、未實現利益近9000億元

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隨著市場對於美國聯準會降息預期的提升，美元也持續走軟，以及中東地緣政治緊張導致避險情緒升溫，因此投資人對於避險資產的需求不斷增加，也因此激勵黃金現貨價突破每盎司2500美元，再創歷史新高紀錄。而根據世界黄金協會GoldHub今年第二季的最新數據，全球前三大黃金儲備國依序為美國的8133.46公噸、德國的3351.53公噸、義大利的2451.84公噸，而台灣則位居第12名。今（17）日凌晨美國交易時間，黃金現貨價格一度飆漲逾2%、來到每盎司2509.75美元，突破2500美元，再創歷史新高，，終場收在每盎司2508.14美元，上漲2.1%。而12月交割的黃金期貨價格上漲1.8%，收在每盎司2537.8美元，本周黃金上漲2.8%。根據國際機構統計全球國家黃金儲備排名，截至今年第二季，全球前三大黃金儲備國依序為美國的8133.46公噸、德國的3351.53公噸、義大利的2451.84公噸，接下來是法國、俄羅斯、中國、瑞士、日本、印度和荷蘭。台灣排名第12名，黃金儲備量為422.38噸。我國中央銀行黃金儲備量達422.38公噸，全球排名第12位；在金價站上每盎司2450美元的時候，扣除成本、換算成新台幣後，央行潛在未實現利益逼近9000億元。央行表示，民眾手中的新台幣鈔券，央行都有等值的黃金或外匯資產作為發行準備，稱為貨幣十足準備制度，也就是央行發行的鈔券總金額同時會有等值的流動資產（目前是黃金和外匯）作為發行準備或擔保，以維護幣信。央行表示，我國黃金儲備大致維持在422公噸水準，其中有410公噸做為發行準備，這部分「完全不會變動」；只有每四年一次，發行總統副總統就職紀念金幣時，會運用一部分黃金來鑄幣，之後就會回補。央行總裁楊金龍也多次強調，央行黃金是做為發行準備，「不買、也不賣」。