柯文哲假帳風暴！蔡英文申報遭抓「整排木瓜牛奶」　60年老店爆紅

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▲109年總統大選期間蔡英文的支出明細，竟一整排都是購買木瓜牛奶飲品，且支出對象幾乎都是「彰化木瓜牛乳大王」，金額440元至2450元不等。（圖／翻攝自Threads）

▲「彰化木瓜牛乳大王創始店」擁有60年以上歷史，位在彰化孔廟對面，是在地人從小喝到大的好味道。（圖／翻攝自Google Maps）

民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風暴持續延燒，引起全民開啟監督模式，紛紛在監察院政治獻金公開查閱平台內，調查各個政治人物的支出。而一名網友就查詢了前總統蔡英文的申報支出，發現竟有一整排都是拿來購買「木瓜牛奶」，讓一票人笑翻，更引來在地老饕驚呼：「近日就有一名網友在Threads上曬出截圖，上面是109年總統大選期間蔡英文的支出明細，只見一整排竟都是購買木瓜牛奶飲品，且支出對象幾乎都是「彰化木瓜牛乳大王」，金額440元至2450元不等，讓原PO忍不住笑喊：「大家都在查柯文哲的假帳，我：抓到了！蔡英文喜歡喝木瓜牛奶！」貼文一出，網友們也全笑翻直呼「這家有這麼好喝嗎？蔡英文不用說明嗎？私藏店家不可取」、「蔡英文試圖圖利木瓜牛奶，企圖營造台灣是木瓜牛奶王國的形象」、「把珍珠奶茶放哪裡？應該兩者都要一起喝一起買」。也有彰化人跳出來大讚，、「這家真的好喝！比其他連鎖的好喝」。「彰化木瓜牛乳大王創始店」擁有60年以上歷史，位在彰化孔廟對面，是在地人從小喝到大的好味道，除了木瓜牛奶之外，也販售冰品，且幾乎都是銅板價。實際查詢Google評價，，且擁有4987則評論，在地老饕們紛紛大推，「老派的冰果室，木瓜牛奶濃郁綿密，說不上特別，就是把簡單做到最好」、「在中部地區吃過無數的冰店，最推的就是這家」。