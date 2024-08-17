宣導正當休閒與法治教育　黃偉哲領軍「府城少年STRIKE」

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▲臺南市長黃偉哲為「府城少年STRIKE！晉級保齡球」競賽開球。（圖／南市府提供）

▲今天的比賽是採團體積分賽方式進行，約100餘名青少年組隊參加，活動現場氣氛激昂、戰況熱烈。（圖／南市府提供）

臺南市政府警局113年暑期保護青少年-青春專案第2場大型活動「府城少年STRIKE！晉級保齡球」競賽，今(17)日在臺南市長黃偉哲及警察局長林國清開球外，也與臺南地檢署主任檢察官王聖豪等與會人員共同宣示臺南市整合網絡單位打擊危害青少年身心因子及淨化少年成長環境的決心。黃偉哲也溫馨提醒學子們暑假即將結束，應回歸日常、調整心情面對新學期的挑戰。偉哲表示，市府於每年暑期都會舉辦多項活動，透過多元休閒活動結合預防犯罪宣導，讓青男少年學習正確的法律知識及自我保護觀念，並藉由本屆代表臺灣出賽巴黎奧運的選手們的精彩表現，勉勵學子們可多從事體育活動，更希望廣大市民能與政府機關攜手合作，共同營造一個適合青少年身心發展的健康環境。今天的比賽是採團體積分賽方式進行，約100餘名青少年組隊參加，活動現場氣氛激昂、戰況熱烈；另活動會場旁設有宣導專區，由少年隊、婦幼隊 、交通大隊、犯罪預防科、政風室、少輔會及臺南地檢署等單位，針對防制少年「涉毒、詐、幫派」、「兒少性私密影像犯罪」、「網路及交通安全」等主軸進行宣導，讓青少年朋友在揮灑青春汗水之餘，也能充實自身的法律概念。