爆木可花幾10萬買車租柯文哲撈200萬　四叉貓：小草錢很好割？

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民眾黨主席柯文哲捲入申報政治獻金不實爭議，網紅四叉貓今（17）日再爆料，柯文哲有兩輛車，一輛叫做美好號，一輛叫做相信號，柯文哲在競選期間花了200萬元的租車費，但這兩台車所有權就是「木可公關」，黨營事業花幾10萬買車，再回租給柯文哲撈200萬，「讓木可公關這樣剝皮是當小草的錢很好割嗎？」四叉貓在臉書指出，柯文哲有兩輛車，一輛叫做美好號，一輛叫做相信號，美好號車牌為「BGF-2176」、相信號車牌為「AFG-8910」。四叉貓提到，柯文哲競選辦公室給木可公關200萬元租車費（120萬元 + 80萬元），根據他的查詢結果，美好號現在還是木可公關的車子，相信號在今年7月15日過戶，他猜去年也是屬於木可公關，所以這兩台車本來所有權就是木可公關。四叉貓直言，木可基本上就是柯文哲的黨營事業，然後借用兩輛車給柯文哲還收費200萬元，再加上那輛相信號（AFG-8910），車齡14年的中華胖卡，二手車網站搜尋大約20萬元以內就有。四叉貓感嘆，黨營事業花幾10萬買車，再回租給柯文哲撈200萬，選完之後把車子轉手過戶、賣掉，「我就問為什麼當初民眾黨不直接把車買下來，讓木可公關這樣剝皮是當小草的錢很好割嗎？」小草的錢很好割嗎？」