陳美鳳睽違5年公開比基尼照片！奔70歲身材太兇了　根本不老傳說

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▲陳美鳳是演藝圈美魔女代表。（圖／Mirror皇宣緣提供 ）

▲▼陳美鳳穿比基尼在海景Villa的陽台留影，體態不科學。（圖／陳美鳳臉書）

▲陳美鳳（右）和藍心湄坐5小時飛機，前往印尼度假。（圖／陳美鳳臉書）

陳美鳳35歲演連續劇《英雄世家》林瑞陽、翁家明的媽媽，被張小燕封為「全台灣最美麗的歐巴桑」，入行47年、7月初剛過68歲生日的她，依然從事最愛的演藝工作。陳美鳳相隔5年、今（17）日在粉專分享出國度假的比基尼照片，傲人身材呼之欲出，難以想像她再過2年就要邁入古稀之齡。15日，陳美鳳和閨密藍心湄等一票好友，前往峇里島旅遊，她當天晚上上傳大啖生蠔的影片，今天釋出一張自拍照，只見陳美鳳戴遮陽帽、墨鏡，頭髮插上雞蛋花，穿一件鑲有玳瑁裝飾的黑色三點式泳衣，鵝蛋臉、肩頸和鎖骨線條一覽無遺，尤其G罩杯雙峰渾圓、飽滿，事業線深邃，狀態維持得宜，十分性感。陳美鳳寫下：「峇里島聽海浪聲、鳥叫聲起床～曬太陽游泳去！」距離陳美鳳上次發布泳裝照為2019年底的泰國行，星友和網友看到相片大呼：「辣個美魔女」、「身材還是那麼火辣」、「皮膚好好喔」、「我的老天鵝」、「這胸線也太讚了」、「美鳳姐的體態真的是大家的模範」、「越來越漂亮又年輕，不老傳說」、「不得了！發多些」、「青春永駐！」陳美鳳魔鬼身材數十年如一日，歸功每天起床先喝溫開水，並備一壺熱薑湯出門，平常不節食、少碰炸、甜和澱粉，盡量吃原型食物，吃完一顆蘋果才會吃正餐，搭配每週一至兩次瑜伽、重訓、騎腳踏車或快走，維持好體態。此外，陳美鳳不諱言會藉醫美技術留住歲月，透露1年固定「進廠維修」1次，但不碰拉皮、埋線等手術，只做小醫美。