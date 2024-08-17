iPhone 16 Pro全新4色曝！「屎咖啡」被酸爆　果粉嗆：還我藍色！

蘋果（Apple Inc.）秋季發表會即將在九月登場，當中最受矚目的就是iPhone 16系列手機，隨著發表會時間逼近，相關爆料傳聞也愈來愈多。知名爆料部落客Sonny Dickson在X（原推特）曬出iPhone 16 Pro全新4色模型機實照，當中取代Pro 15藍色的「古銅色」，被酸爆嗆是「屎咖啡色」（poo brown），全場果粉怒嗆：「還我藍色！」
根據《彭博社》知名記者 Mark Gurman 爆料指出，今年 iPhone 16 系列最大的亮點會放在 Apple Intelligence，然而早在今年6月的WWDC上就已經提早劇透新功能，而且不只有新機可以使用，iPhone 15 Pro 系列也同樣支援，被指可能降低換機意願。
新功能不能太期待，那新顏色呢？3C YouTuber Tim哥近期開箱 iPhone 16 全系列最終版模型機，透露這次依舊只有4款，iPhone 16和iPhone 16 Plus，以及兩款Pro系列iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max。
整理近期爆料， iPhone 16 將推白、黑、藍、綠、粉紅等5色，iPhone 16 Pro則是4顏色，原色鈦金屬、白色鈦金屬、黑色鈦金屬不變，但15 Pro的藍色鈦金屬則新色取消。
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新功能不能太期待，那新顏色呢？3C YouTuber Tim哥近期開箱 iPhone 16 全系列最終版模型機，透露這次依舊只有4款，iPhone 16和iPhone 16 Plus，以及兩款Pro系列iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max。
整理近期爆料， iPhone 16 將推白、黑、藍、綠、粉紅等5色，iPhone 16 Pro則是4顏色，原色鈦金屬、白色鈦金屬、黑色鈦金屬不變，但15 Pro的藍色鈦金屬則新色取消。
而Sonny Dickson昨（16）在X曝光了iPhone 16 Pro全新4色照片，其中包含了取代藍色的iPhone 16 Pro「古銅色」模型機。結果貼文引來一票果粉反彈，有人疑惑問「這是橘色還是棕色？」、「新色有夠恐怖，鬼才想要」、「這是屎咖啡色吧（poo brown）」。大家別氣了，最終iPhone 16 Pro全新色究竟會不會是那奇怪的咖啡色，實際上仍得等蘋果秋季發表會開箱驗證了。