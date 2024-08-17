偕蕭副總統為女子棒球開球　黃偉哲：落實棒球平權

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▲黃偉哲除歡迎大家來到台南亞太棒球場，也希望女性棒球員能在這個最好的球場，獲得最佳的發揮。（圖／南市府提供）

2024台灣女子棒球聯賽今（17）日於台南亞太棒球訓練中心開幕，副總統蕭美琴偕同台南市長黃偉哲到場開球，為女性棒球選手打氣加油。黃偉哲表示，臺南是棒球發展的重鎮，過去培養出許多優秀的職棒選手，也擁有全臺灣最完善、最適合發展各級棒球的亞太棒球場，未來也將繼續支持女棒的發展，落實棒球平權，將女子棒球推向新的高峰。由於今天氣候不佳，原定於成棒副球場舉行的開球儀式特別移至室內練習場辦理，開場前也特別播放蕭美琴副總統19年前參與女棒協會站上天母球場的畫面，讓前來開球的蕭美琴驚喜不已。教育部長鄭英耀、體育署長鄭世忠、立委王定宇、林俊憲、林宜瑾、陳亭妃、市議員朱正軒皆到場參加。副總統蕭美琴表示，過去棒球比賽是男性居多的運動賽事，女性從看棒球走到能到球場上打球進而比賽，一路走來不容易，讓所有人不僅能看自己喜歡的球賽，也能參與其中。她特別感謝黃偉哲市長提供亞太棒球場非常好的場地，讓大家感受到國家對體育的重視，也期待女性棒球員未來能在國際為台灣爭光。黃偉哲也強調，看到許多女性大小球員齊聚在亞太棒球場進行女子棒球成人、U12的賽事，特別感謝台灣女子棒球運動推廣協會，在推動女性棒球運動上不遺餘力，讓女子棒球達到新的高峰。他歡迎大家來到台南亞太棒球場，也希望女性棒球員能在這個最好的球場，獲得最佳的發揮。榮譽理事長吳思瑤也說，台南市是副總統蕭美琴與自己的故鄉，更是棒球的原鄉，因此在台南舉辦今年台灣女子棒球聯賽具有特別意義。今年共有344位女棒好手參與比賽，聯賽從今年5月開打，將於全台6個縣市進行60多場比賽。今年的聯賽不僅規模擴大至13支隊伍，還首次設立U12少女組，有5隊小女棒參與比賽，讓國小的學童也有機會能接觸女子棒球運動，希望能為更多年輕女孩創造參與棒球的機會，為她們提供一個盡情展現的舞台。