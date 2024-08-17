陳耀訓、不二坊遇對手！蛋黃酥「低調黑馬」殺出　老饕全改吃這家

9月17日將迎來一年一度的中秋節，許多人已經開始物色今年蛋黃酥禮盒，其中聲量最高的就是蛋黃酥界的愛馬仕「陳耀訓蛋黃酥」，但因為高人氣非常難搶購，網路黃牛價甚至飆到上千元。就有一名網友認為，陳耀訓蛋黃酥確實細緻好吃，但價格實在太高，好奇有沒有推薦其他家蛋黃酥？對此，許多老饕都狂讚彰化老字號「新口味」，在Google評分有4.4顆星，被譽為「一生中必吃」。
一名網友日前在PTT以「陳耀訓的蛋黃酥是不是有點過譽了？」為題，表示他今年幸運從朋友那獲得一盒陳耀訓蛋黃酥，號稱蛋黃酥界愛馬仕，讓他滿心期待品嚐，「確實很細緻很好吃，但一顆要98元」，讓他覺得CP值不太吸引人，因此好奇問大家：「心中第一名的蛋黃酥是哪間？」
貼文一出，不少人也大推「不二坊」，稱是全台最強最好吃的蛋黃酥。另外眾人更狂讚彰化老字號「新口味」，雖並非熱門榜單常見的選項，但CP值超高，「彰化新口味更好吃」、「婆婆都買新口味給我吃，好吃不貴，CP值高」。
「新口味」蛋黃酥一生必吃！外酥內軟老饕激讚
事實上，「新口味食品行」在彰化鹿港經營30多年，蛋黃酥被彰化網友譽為「一生中必吃」，Google評分有4.4顆星、1477則評論。可見顧客們留言激讚「皮酥脆有個炭烤味，紅豆不會過於甜膩，鹹蛋黃味道剛好」、「蛋黃酥外酥內軟，蛋黃非常香，紅豆也細緻綿密」。
而「新口味」今年中秋節除了在官網限量推出12入一盒的「秋兔登月禮盒」蛋黃酥，更在9月2日至16日快閃台北SOGO忠孝館B2，帶來6入裝文青款蛋黃酥禮盒，每人限購2盒。此外，人氣也非常高的台中「不二糕餅」，則將於8月26日在台北遠百信義A13快閃櫃，以及8月29日高雄夢時代購物中心設快閃櫃現身，2場快閃都只到9月16日，每人每日限購5盒。
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貼文一出，不少人也大推「不二坊」，稱是全台最強最好吃的蛋黃酥。另外眾人更狂讚彰化老字號「新口味」，雖並非熱門榜單常見的選項，但CP值超高，「彰化新口味更好吃」、「婆婆都買新口味給我吃，好吃不貴，CP值高」。
「新口味」蛋黃酥一生必吃！外酥內軟老饕激讚
事實上，「新口味食品行」在彰化鹿港經營30多年，蛋黃酥被彰化網友譽為「一生中必吃」，Google評分有4.4顆星、1477則評論。可見顧客們留言激讚「皮酥脆有個炭烤味，紅豆不會過於甜膩，鹹蛋黃味道剛好」、「蛋黃酥外酥內軟，蛋黃非常香，紅豆也細緻綿密」。
而「新口味」今年中秋節除了在官網限量推出12入一盒的「秋兔登月禮盒」蛋黃酥，更在9月2日至16日快閃台北SOGO忠孝館B2，帶來6入裝文青款蛋黃酥禮盒，每人限購2盒。此外，人氣也非常高的台中「不二糕餅」，則將於8月26日在台北遠百信義A13快閃櫃，以及8月29日高雄夢時代購物中心設快閃櫃現身，2場快閃都只到9月16日，每人每日限購5盒。