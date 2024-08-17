推體育性別平權！蕭美琴揮棒出去　「這動作」讓現場笑翻

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副總統蕭美琴今（17）日出席「第五屆台灣女子棒球聯賽台南開賽儀式」活動，並為聯賽開賽，架式十足的她站在打擊區，但第一次揮擊時，卻打擊T座，讓現場笑翻；蕭美琴表示，政府致力推動體育領域性別平權，期盼大家有更多機會參與喜愛的體育賽事，讓未來有更多台灣英雄出現在國際舞臺上。蕭美琴致詞時表示，非常高興再次與「台灣女子棒球運動推廣協會」一起幫大家加油，19年前，她也曾為第一屆「全國女子棒球邀請賽」開幕，19年來，台灣女性從球迷到成為棒球運動員，再到參加國家級的大規模聯賽，這段路走了很久。蕭美琴說，棒球賽事長期以來都是男性居多，政府的目標是推動體育領域的性別平權，期待未來更多女性能一起參與棒球這個全民運動，大家都有機會參與自己喜歡的球賽。蕭美琴提到，這屆奧運比賽期間，有許多台灣女性突破自我和傳統，成為台灣的驕傲，相信這些在奧運場上的成就都是數十年來一點一滴累積而成的，今天有許多小朋友來參賽，希望大家從小就有更多機會參與喜愛的體育賽事，「我們一起加油，讓未來有更多台灣英雄出現在國際舞臺上」。蕭美琴指出，「台南亞太國際棒球訓練中心」是總統賴清德統擔任台南市長任內重點規劃的政策，也感謝市長黃偉哲接續讓訓練中心完工，相信大家都能感受到國家對體育的投資，及對每位選手參與棒球運動的重視，也期待大家一起繼續為台灣女子棒球加油。