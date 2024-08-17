欲改善失眠自種大麻 向「絕命毒師」學農藝

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吳姓男子覺得黑市大麻價格很貴，乾脆向網友「絕命毒師」學習栽種大麻技術，吳男購買燈具、帳篷建置在中市西區一處公寓裡，但上網購買設備的可疑訊息被中市刑大網路巡邏時查覺，警方前往執行搜索，查獲大麻植株4株、大麻成品1包(含袋重21公克)、大麻種子1包(含袋重46公克)、大麻幼苗10棵、育苗塊1包、大麻栽種器具1批等證物。吳男被查扣大麻市值約60萬元，辯稱自已有失眠困擾，是欲利用大麻改善睡眠品質。臺中市刑大偵四隊員警今年1月執行網路巡邏時，發現吳姓犯嫌（34歲）在網路大量購買疑似用來種植大麻的器材，報請臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮，經過數月蒐證，見時機成熟，遂於日前持搜索票在臺中市西區某處公寓，查獲吳嫌栽種大麻。警方調查，吳嫌透過通訊軟體向一名暱稱為「絕命毒師」的網友學習大麻栽種方法，向「絕命毒師」購置大麻種子及相關種植器具，「絕命毒師」也提供售後服務，教導吳嫌如何使用種植器具及相關農業知識，吳嫌亦反饋種植結果，並向「絕命毒師」討教種植過程所遇到的困難，順利搭建1組方便聚光的帳篷，催生大麻後，成功培育出大麻幼苗，並先收成大麻花。臺中市刑大偵四隊持搜索票執行攻堅時，發現尚有1組帳篷尚未搭建完成，吳嫌正準備擴大栽種範圍，所幸還未完成就被警方查獲，成功阻攔大麻流出市面；警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送臺灣臺中地方檢署偵辦，並於今年7月經臺灣臺中地方檢察署起訴在案，臺中刑大大隊長李明道呼籲民眾，警方會持續追查毒品來源，溯源打擊不法犯罪，以淨化治安、維持社會秩序，確保民眾生命財產安全；「全民反毒、大家一起來」，若發現周遭有人吸食毒品，請立即撥打110報案專線，讓毒品無所遁形，警民一體共同維護社會治安。