台南龍崎擋土牆倒塌　歸仁道路積水　工務局全力搶修中

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▲烏山頭路段今（17）日上午9時30分許發生擋土牆塌陷意外，造成東往西向車道交通中斷。南市府已緊急設置警戒並進行單向車道調撥。（圖／南市府提供）

受連日豪雨影響，加上今(17)日的大雷雨，台南市龍崎區市道182線29公里處即烏山頭路段今天上午9時30分許發生擋土牆塌陷意外，造成東往西向車道交通中斷。市府已緊急設置警戒並進行單向車道調撥，工務局緊急清除傾倒於路面之擋土牆及穩定邊坡，後續將加速辦理擋土牆復建工程。行經車輛，請小心駕駛。另，鄰近歸仁區台南高鐵站的沙崙北、南路路口，也因強降雨出現積水，提醒用路人注意。另一部分，鄰近台南高鐵站的歸仁十三路與沙崙北、南路路口，稍早因強降雨而出現積水災情，若用路人需行經此路段應避開，否則愛車恐怕會拋錨！工務局表示，連日大雨龍崎區24小時累積降雨超過200毫米，雨水劇烈沖刷下，造成擋土突然崩塌掉落路面，塌陷擋土牆高度約8~9公尺，長度約30公尺，造成市道182線高雄內門往龍崎，東往西近29K烏山頭路段單向交通中斷，工務局獲報目前緊急清除傾倒於路面之擋土牆及穩定邊坡，在此期間，擋土牆因氣候及地勢不穩定，可能仍有傾倒風險，短期內暫無法完全修復，但後續工務局仍將加速辦理擋土牆復建工程。工務局也呼籲民眾近期行經該路段時務必減速慢行，同時也提醒民眾隨時注意氣象資訊，避免前往山區或易發生坍方、落石等危險地區，確保自身安全。