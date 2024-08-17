貧富差距縮小有影嗎？去年所得差距縮至6.12倍　6年來首次下降

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台灣貧富差距縮小，您感覺的到嗎？根據主計總處昨（16）日公布的112年家庭收支調查，每戶可支配所得最高20%家庭與最低20%家庭的差距縮小到6.12倍，較111年減0.03倍，為109年來、近四年新低，也是6年來首次下降。根據主計總處的調查112年家庭收支調查結果顯示，每戶可支配所得平均數為113.7萬元，中位數為96.1萬元。112年全體家庭所得總額計為13兆1608億元，年增4.3%；每戶可支配所得平均數為113.7萬元，年增2.5%，每人平均數40.7萬元，增4%。若以中位數衡量，112年每戶可支配所得中位數為96.1萬元，年增2.2%，每人中位數為34.9萬元，年增3.7%。此外，每戶可支配所得差距倍數6.12倍，每人可支配所得差距倍數3.81倍。主計總處依每戶可支配所得高低將戶數分為5組，112年最高20%家庭每戶230.2萬元，年增2.6%；最低20%家庭每戶37.6萬元，增3.0，差距6.12倍，較111年相比減少0.03倍，而最高與最低的可支配所得差距，即為家庭所得貧富差距，據以觀察分配不均狀況。主計總處主計長陳淑姿指出，112年最高與最低的兩組差距6.12倍，是六年來首降、近四年距離最拉近。所得差距縮小，陳淑姿指出，包含低收入戶生活補助、中低收入戶老人生活津貼、老農津貼、育兒津貼等各項社會保險保費補助等作法，都有助縮減所得差距。總計112年家庭與政府間之移轉收支縮減所得差距1.37倍，如不計政府移轉收支，所得差距倍數為7.49倍，較111年減0.01倍。另一方面，去年全體家庭消費支出總計7兆8551億元，年增5%，平均每戶消費支出86.1萬元，年增3.2%，平均每戶儲蓄27.5萬元，年增0.5%。而就消費支出內容觀察，以住宅服務、水電瓦斯和其他燃料占24.1%為最高，其次醫療保健支出增至17.7%，反映國人平均壽命延長，衛生保健觀念增強，另食品飲料及菸草則占15.3%。