柯文哲假帳風波延燒！他揪3疑點：缺這關鍵東西　幕後還有神秘人

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民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風波，民眾黨開記者會，並控是會計師端木正便宜行事，端木正則強調自己清白。國民黨台北市議員游淑慧說，民眾黨雖開記者會，但最關鍵的發票並沒有拿出來，如果沒有發票，會計師也難以報帳，為什麼民眾黨不把發票跟收據拿出來？游淑慧在《關鍵時刻》列出三大疑點，首先，如果民眾黨把錢轉出去，對方有沒有開發票？有了發票，才能申報政治獻金，但監察院要求的申報表格非常嚴謹，要一筆一筆輸入後印出來，再一張一張把單據貼上去，但像出問題的96萬元餐費，貼發票的時候怎麼沒發現？怎麼可能輸入96萬便當費，卻是貼上去一張960元的收據，眼睛瞎了嗎？游淑慧接著說，再看監察院要求的申請程序，黏貼憑證後還有授權人、有複核者、出納，大筆支出百萬元以上照理要有複核者，複核者有一些是競總總幹事黃珊珊簽名，但是有一些複合者的簽名被馬賽克，民眾黨有誰權力跟黃珊珊一樣大，可以複核大筆支出且又要保密？民眾黨為什麼不敢公開？游淑慧最後說，雖然民眾黨幾乎每張單據都有出納、複核者、核准人，但付款給木可公司的卻通通不用，只有一張黏貼憑證加上匯款單，沒有出納也沒有複核人，通通不用核，人員全部空白，就直接付款給木可，木可是民眾黨的黨營事業？是否企圖把小草的政治獻金，五鬼搬運給木可公司？