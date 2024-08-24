獨家／《原子2》選手撞臉林柏宏、小賈斯汀！他患隱疾曾被當異類

《原子少年2》在今（24）日首播，54名能歌會唱的小鮮肉一起在舞台上發光發熱，爭取出道機會。而在台上颳起舞力炫風的風行者，包括Howie、林泓諺、花花、李雨哲、曾楷博、潘永安（小潘）、江遠綸、徐紹銘、小新。《NOWnews今日新聞》獨家訪問到雨哲和小潘，其中雨哲因為眉眼間和演員林柏宏有些相似，因此曾被封為「小林柏宏」，小潘被問到是否有明星臉？他透露，有一次戴帽子的造型被隊員說很像小賈斯汀（Justin Bieber）。而在採訪前幾天，小潘剛好在IG自曝患有妥瑞氏症，還曾被當異類，不過他現在充滿自信，表示會公開是因為想要鼓勵到和自己有一樣症狀的人，「我希望你們不要害怕！」
風行者狂練組合技 小潘下巴撞地「長不出鬍子」
風行者要在台上颳起舞力炫風，隊員們不僅能歌擅舞，還練習特別組合技，雨哲透露，自己練習時經常踩在隊友身上，或是把人舉起來，不過卻常常把隊員踩傷。有一次花花跟楷博就因為他而掛彩，連小潘也曾慘遭毒手，有一次被摔下來下巴直接撞到地板，「當場變黑炭，像是被烤熟一樣」，後來那塊受傷的地方就長不出鬍子。雖然練習時跌跌撞撞，不過雨哲表示，其餘部分還是滿順的，且因為在風行者，自己特別喜歡Ozone中會武術的文廷，覺得對方非常厲害，「我自己是翻比較不擅長，就只會一些簡單的。」很希望可以和Ozone合作。
雨哲太愛玩楓之谷 自曝曾2個月沒出門
因為參加《原子少年2》，選手都已經積累一些人氣，被問到走出去是否會被粉絲認出來？雨哲笑說，自己沒有被認出來過，因為私下都戴著帽子和眼鏡，看起來很邋遢，和平時模樣差很多。他還透露，平常自己非常宅，很喜歡玩楓之谷，在參加《原子少年2》之前，曾在學校教社團跳舞，但練到11點就急著趕回家，因為還沒破關每日任務，甚至曾經玩到整整2個月的暑假都沒有出門社交，小潘也忍不住抱怨，「他很宅啊，排練完問他要不要吃飯，他都說我要回家了」，不過雨哲透露，現在排練完才會玩電動，次數比以前少了。
雨哲清大高材生變男團 力拚實現明星夢
身為清大高材生的雨哲，透露先前就讀資訊工程，如果沒有走上男團這條路，可能是在辦公室當工程師。不過因為他從小就會看韓國偶像的舞台，「覺得他們都在台上發光」，所以非常嚮往成為藝人，想在步入社會找工作之前，試試看能否實現明星夢。他也說，目前對演戲和創作沒有太大的興趣，未來會專注在唱跳上面，希望能成為唱跳歌手。
迷上《原子少年》學長、BTS 小潘力拚圓夢
身為家中哥哥的小潘，透露會想參加《原子少年2》是因為看到第一季的學長真的很帥，弟弟妹妹很喜歡第一季的學長，而他自己雖然沒有喜歡特定的學長，但很喜歡當時天王星給人一種個性街頭風的氛圍，加上他國中時曾有偶像夢，很喜歡防彈少年團BTS的V（金泰亨）、柾國，覺得V跳舞真的很帥很厲害，國中時還曾模仿過V的造型，而現在剛好有機會，所以想來試試看，想完成以前的夢想。他也希望之後如果順利出道，可以和克里斯小子（Chris Brown）或小賈斯汀合作。
小潘也說，之後想踏出舒適圈，雖然他對唱跳比較拿手，但希望可以嘗試創作，且他很喜歡彈吉他，平常也會自己彈出節奏，再隨意填歌詞進去。此外，小潘還有個隱藏技能，就是「剪輯音樂」，因為他以前是跳街舞的，高中老師曾說，要成為舞者或舞蹈老師，不能單單只會編舞或跳舞，比賽時也不可能只有一首歌從頭跳到尾，所以當一名舞者很重要的就是要學會怎麼剪音樂。而他高中時開始學剪輯一直到大學，還會幫朋友剪比賽的音樂，不過他也笑說，現在太忙了，已經沒時間幫別人剪輯。
小潘自揭隱疾 鼓勵粉絲：別放棄自己
小潘先前在IG坦承，自己患有妥瑞氏症。他受訪當下直言，會想坦白是因為「參加這個節目，就有責任對粉絲坦白」，也希望能告訴和自己有一樣症狀的人，「我希望你們可以不要害怕，其實有這症狀的人都滿有天分的，不要放棄你的才華」，之前也有老師和他說過，不要放棄才華，努力勇敢去創作、創造你自己未來的路，所以他也希望可以鼓勵到和他有一樣困境的人。他透露雖然曾被模仿、嘲笑，被說是怪人異類，但他把那些經歷當作成長。而現在因為拍片時間長，給自己的壓力也很大，他偶爾會出現症狀，不過他會努力不讓「另一個自己」跑出來，也會努力加強自己的專注度。
《原子2》選手有明星臉 撞臉林柏宏、小賈斯汀
另外，由於雨哲眉眼間和演員林柏宏有些相似，因此被大家稱為「小林柏宏」。不過他自己不認同這個想法，笑說雖然林柏宏很帥，但自己和對方沒有這麼像，「我覺得我不是長那樣，沒有這麼像」。而小潘被問到是否有明星臉？他透露因為自己是泰雅族的原住民，輪廓比較深邃，有一次的造型曾被隊員說過很像小賈斯汀，雨哲也興奮表示，「他有一個（造型）超像，但他今天沒有戴那個帽子」，只要擺出某個特別的角度看起來就超級像，另外他也被說過很像韓國歌手金Samuel。
最後雨哲和小潘也以自己的經驗對粉絲喊話，小潘表示，「我覺得不要害怕，努力做自己，做你想做的事情，不要被拘束，任何的阻礙就是勇敢跨過去」，即使被發現弱點、被攻擊、被謾罵，但有任何的負評就當作是一個過程，不要太容易被擊倒，「我挺你，你家人挺你，朋友也挺你，在我還沒放棄之前，你也不能放棄」；雨哲則說，「不管你現在在做什麼事情，只要有這個夢想就要去做，千萬不要等到之後後悔。」
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起
每週六 晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播
每週六 晚間十點｜中華電信MOD上線
8/30起
每週五 晚間十點｜中視播出
8/31起
每週六 晚間六點｜原子少年官方YouTube頻道上架
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風行者要在台上颳起舞力炫風，隊員們不僅能歌擅舞，還練習特別組合技，雨哲透露，自己練習時經常踩在隊友身上，或是把人舉起來，不過卻常常把隊員踩傷。有一次花花跟楷博就因為他而掛彩，連小潘也曾慘遭毒手，有一次被摔下來下巴直接撞到地板，「當場變黑炭，像是被烤熟一樣」，後來那塊受傷的地方就長不出鬍子。雖然練習時跌跌撞撞，不過雨哲表示，其餘部分還是滿順的，且因為在風行者，自己特別喜歡Ozone中會武術的文廷，覺得對方非常厲害，「我自己是翻比較不擅長，就只會一些簡單的。」很希望可以和Ozone合作。
雨哲太愛玩楓之谷 自曝曾2個月沒出門
因為參加《原子少年2》，選手都已經積累一些人氣，被問到走出去是否會被粉絲認出來？雨哲笑說，自己沒有被認出來過，因為私下都戴著帽子和眼鏡，看起來很邋遢，和平時模樣差很多。他還透露，平常自己非常宅，很喜歡玩楓之谷，在參加《原子少年2》之前，曾在學校教社團跳舞，但練到11點就急著趕回家，因為還沒破關每日任務，甚至曾經玩到整整2個月的暑假都沒有出門社交，小潘也忍不住抱怨，「他很宅啊，排練完問他要不要吃飯，他都說我要回家了」，不過雨哲透露，現在排練完才會玩電動，次數比以前少了。
雨哲清大高材生變男團 力拚實現明星夢
身為清大高材生的雨哲，透露先前就讀資訊工程，如果沒有走上男團這條路，可能是在辦公室當工程師。不過因為他從小就會看韓國偶像的舞台，「覺得他們都在台上發光」，所以非常嚮往成為藝人，想在步入社會找工作之前，試試看能否實現明星夢。他也說，目前對演戲和創作沒有太大的興趣，未來會專注在唱跳上面，希望能成為唱跳歌手。
迷上《原子少年》學長、BTS 小潘力拚圓夢
身為家中哥哥的小潘，透露會想參加《原子少年2》是因為看到第一季的學長真的很帥，弟弟妹妹很喜歡第一季的學長，而他自己雖然沒有喜歡特定的學長，但很喜歡當時天王星給人一種個性街頭風的氛圍，加上他國中時曾有偶像夢，很喜歡防彈少年團BTS的V（金泰亨）、柾國，覺得V跳舞真的很帥很厲害，國中時還曾模仿過V的造型，而現在剛好有機會，所以想來試試看，想完成以前的夢想。他也希望之後如果順利出道，可以和克里斯小子（Chris Brown）或小賈斯汀合作。
小潘也說，之後想踏出舒適圈，雖然他對唱跳比較拿手，但希望可以嘗試創作，且他很喜歡彈吉他，平常也會自己彈出節奏，再隨意填歌詞進去。此外，小潘還有個隱藏技能，就是「剪輯音樂」，因為他以前是跳街舞的，高中老師曾說，要成為舞者或舞蹈老師，不能單單只會編舞或跳舞，比賽時也不可能只有一首歌從頭跳到尾，所以當一名舞者很重要的就是要學會怎麼剪音樂。而他高中時開始學剪輯一直到大學，還會幫朋友剪比賽的音樂，不過他也笑說，現在太忙了，已經沒時間幫別人剪輯。
小潘自揭隱疾 鼓勵粉絲：別放棄自己
小潘先前在IG坦承，自己患有妥瑞氏症。他受訪當下直言，會想坦白是因為「參加這個節目，就有責任對粉絲坦白」，也希望能告訴和自己有一樣症狀的人，「我希望你們可以不要害怕，其實有這症狀的人都滿有天分的，不要放棄你的才華」，之前也有老師和他說過，不要放棄才華，努力勇敢去創作、創造你自己未來的路，所以他也希望可以鼓勵到和他有一樣困境的人。他透露雖然曾被模仿、嘲笑，被說是怪人異類，但他把那些經歷當作成長。而現在因為拍片時間長，給自己的壓力也很大，他偶爾會出現症狀，不過他會努力不讓「另一個自己」跑出來，也會努力加強自己的專注度。
《原子2》選手有明星臉 撞臉林柏宏、小賈斯汀
另外，由於雨哲眉眼間和演員林柏宏有些相似，因此被大家稱為「小林柏宏」。不過他自己不認同這個想法，笑說雖然林柏宏很帥，但自己和對方沒有這麼像，「我覺得我不是長那樣，沒有這麼像」。而小潘被問到是否有明星臉？他透露因為自己是泰雅族的原住民，輪廓比較深邃，有一次的造型曾被隊員說過很像小賈斯汀，雨哲也興奮表示，「他有一個（造型）超像，但他今天沒有戴那個帽子」，只要擺出某個特別的角度看起來就超級像，另外他也被說過很像韓國歌手金Samuel。
最後雨哲和小潘也以自己的經驗對粉絲喊話，小潘表示，「我覺得不要害怕，努力做自己，做你想做的事情，不要被拘束，任何的阻礙就是勇敢跨過去」，即使被發現弱點、被攻擊、被謾罵，但有任何的負評就當作是一個過程，不要太容易被擊倒，「我挺你，你家人挺你，朋友也挺你，在我還沒放棄之前，你也不能放棄」；雨哲則說，「不管你現在在做什麼事情，只要有這個夢想就要去做，千萬不要等到之後後悔。」
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《原子少年2》播出資訊
8/24起
每週六 晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播
每週六 晚間十點｜中華電信MOD上線
8/30起
每週五 晚間十點｜中視播出
8/31起
每週六 晚間六點｜原子少年官方YouTube頻道上架