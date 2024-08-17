高雄流行音樂中心水域驚見浮屍！6旬婦右手戴金戒指　身份待查

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高雄流行音樂中心水域今（17）日下午驚見一具浮屍，警消獲報後緊急趕抵現場，死者為年約60歲的婦人，由於婦人身上沒有身分證件，目前身分及死因仍待調查釐清。警方指出，今天下午2時50分接獲報案，有民眾在高雄流行音樂中心旁水域，發現有人疑似在水面上載浮載沉，警消獲報後緊急出動救援，發現溺者已明顯死亡，目前已打撈上岸。警消說明，死者為年約60歲的婦人，身上沒有身分證件，穿著黑色上衣、綠色外套、紅色長褲，右手中指戴1只金戒指，確切身份、死亡原因仍待釐清。