浪漫夏日遊　岡榮長輩暢遊三仙台、旮亙樂園

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▲最後的壓軸也是長輩們開心享受蝦拼shopping的時刻，大夥在卑南鄉阿美釋迦形象館熱鬧不已的享受購物樂趣。（圖／岡山榮家提供）

「今天的三仙台真是太美了！好像年輕人的畢業旅行啊！」岡山榮家的自強活動一連兩天的精采的旅程，三仙台的景色讓長輩們都忍不住拿起手機不停拍照，岡山榮家為了讓養護住民走出戶外享受大自然，體驗生活樂趣，在榮家副主任程釋鋒的帶隊下陪伴住民長輩們去三仙台看海、聽浪潮聲，住民長輩們的心靈被東海岸最美麗的仙跡給療癒撫慰。隨後一行拜訪了阿美族民俗村旮亙樂園，這個佔地面積達2公頃的民俗中心蘊藏豐富的阿美族文化資產，園區內展示部落文物、安排精采的阿美族傳統樂舞表演外，讓長輩們玩得不亦樂乎的還有手作DIY體驗活動、射箭體驗區。最後的壓軸也是長輩們開心享受蝦拼shopping的時刻，花東地區的特色伴手禮包括釋迦餅、阿美麻糬及各式農漁特產，長輩們又是試吃風味土產、又是挑選自己喜歡的伴手禮，大夥在卑南鄉阿美釋迦形象館熱鬧不已的享受購物樂趣。副主任程釋鋒對於能帶領榮家長輩們親身前往花東親身遊歷山水奇景、品嚐原住民風味特色餐點、手作體驗的樂趣表示，惟有去親眼所見、去心有所感，透過理解欣賞不同族群的文化、聆聽他人的故事，讓長輩們對於世界持續懷抱好奇心，秉持活到老、學到老的初衷，這就是帶著長輩們踏上一次又一次的旅行最重要的意義。