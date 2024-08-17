《聽海湧》今開播場景太震撼！「高雄女婿」黃冠智見證像穿越時空

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《聽海湧》今開播演員回娘家， 主演吳翰林（左起）、黃冠智和朱宥丞出席高雄特映。（圖／公視提供）

▲《聽海湧》朱宥丞飾演小弟。劇中在高雄搭建的戰俘營，同時也是國際法庭場景。（圖／公視提供）

台灣首部二戰懸疑劇集公視《聽海湧》今（17）日首播，日前台北辦完千人首映，主演吳翰林、黃冠智和朱宥丞今以「乘風破浪的哥哥」的氣勢，前往高雄港都特映，黃冠智回憶當初在高雄南星計畫區拍戰俘營時的心情：「這裡真的是台灣嗎？感覺真的穿越時空來到二戰時期的戰俘營，太佩服美術組了。」這部戲當初在高雄拍攝2個月，演員今特映會都有回娘家感覺。演員們也分享首次看到《聽海湧》在高雄搭建的南洋戰俘營場景時，都感到極為震撼，朱宥丞表示：「當下第一眼看到時，內心非常震撼，像是穿越回二戰時期。」吳翰林也說：「原本荒蕪的土地變成如此考究的場景，太不可思議了！」非常開心能夠以主演身分參與如此精緻又有跨時代意義的作品。黃冠智因《聽海湧》第五度赴高雄拍戲，身為高雄女婿的他原本就對這座城市有著特殊的感情，這次拍攝更對高雄留下極為特殊的回憶，「上戲跟收工前看到的景象，上戲時在荒郊野外的戰俘營，收工後卻看到樂園的摩天輪，真的有時空錯亂的感覺。」同時有導演身分的吳翰林則特別提到，過去參加高雄電影節、造訪高雄市電影館，也知道有「高雄拍」補助，感受到高雄對影視拍攝創作者非常友善，給予新銳影視工作者機會。年僅15歲的演員朱宥丞出道10年，他也是5度在高雄參與戲劇拍攝，他表示：「在這裡感覺到濃濃的人情味，高雄有大都市的繁華，又有美麗的自然景觀。」他還難忘柴山的獼猴們。拍攝《聽海湧》戰俘營的場面時，演員可說是身心受難，每天處於水深火熱之中，但他們都在高雄找到屬於自己的放鬆方式。黃冠智表示，時常和其他演員相約去健身房運動，保持身體狀態，還會去做SPA，晚上則帶日本演員們逛夜市，「還會和翰林一起騎共享腳踏車到處晃晃，開發高雄美食。」吳翰林則喜歡在高雄看文化古蹟，「包含旗津的戰爭與和平紀念公園主題館，可以看到城市的脈絡和不同文化交集在一起。」《聽海湧》描繪昭和17年（西元1942年）， 日本從殖民地台灣大量徵召台籍青年前往北婆羅洲，替日軍監看戰爭中捕獲的盟軍戰俘；這些台籍戰俘監視員們，捲入了一場冷血屠殺，被盟軍檢察官指控犯下「虐待戰俘」的罪行。有些人因此再也沒有機會回到台灣，有些人回來了，卻不再開口提起島上發生的事。全劇共五集。該劇自8月17日起，每周六晚上9點在公視頻道、Hami Video電視館播出。