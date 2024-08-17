曝小草捐錢換小物沒憑據也沒抵稅　她問柯文哲：錢到底去哪了？

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民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，民進黨台北市議員簡舒培今（17）日指出，民眾黨黨員捐錢換小物相挺，卻沒憑據也沒抵到稅？她質疑，柯文哲每天喊窮，結果政治獻金攤開來卻是一本爛帳，「柯文哲，請告訴你的黨員們，這些錢到底去哪了？」簡舒培在臉書質疑，民眾黨黨員捐錢換小物相挺，卻沒憑據也沒抵到稅？柯文哲政治獻金爛帳一大堆，連自家黨員都看不下去了，柯文哲政治獻金案爆發，柯競總申報一筆台南造勢475萬「場地費」，台南市黨部主委蔡宛秦突然發出「不自殺聲明」，更爆料場地是合法申請的路權「根本沒有花到錢」。簡舒培提到，不只蔡宛秦擔心被誤會中飽私囊急得跳腳，有民眾黨台南黨員越想越不對勁，直接在內部群組發問，去年透過「小額政治捐獻」，捐錢就送襪子、T恤等小物，但捐出去的錢「完全沒有計入今年個人所得稅報稅扣抵」，甚至也沒有拿到任何憑據。簡舒培指出，一般來說，捐出去的是政治獻金的話，捐贈者會拿到收據，如果是買商品，也應該拿到發票或收據，很明顯地，提出疑問的黨員，既沒有收到發票，也沒有收到捐款收據。簡舒培感嘆，柯文哲每天喊窮，結果政治獻金攤開來卻是一本爛帳，支持者跟黨員們以為捐款買小物是支持阿北，結果捐出去的錢至今流向不明，「柯文哲，請告訴你的黨員們，這些錢到底去哪了？」