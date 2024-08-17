共創永續及潔淨海洋！海洋保育署舉辦2024海洋保育面面觀研討會

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▲海洋保育署舉辦2024海洋保育面面觀研討會活動。(圖／記者黃守作攝，2024.08.17)

▲海洋保育署署長陸曉筠致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.08.17)

▲海洋保育署署長陸曉筠(左2)對與會專家學者及民間環保人士互動交流。(圖／記者黃守作攝，2024.08.17)

海洋委員會海洋保育署於今(17)日，在高雄市前鎮區，高雄軟體園區海景旗艦會議廳，舉辦2024海洋保育面面觀研討會活動，期共創永續及潔淨海洋。海洋保育署2024海洋保育面面觀研討會活動，是由海洋保育署署長陸曉筠主持，海洋保育署副署長吳龍靜、副署長李曉霞、專門委員蘇宏盛、國家海洋研究院主任秘書張至維等人，以及對海洋保育有興趣的專家學者及民間環保人士與會。海洋保育署署長陸曉筠表示，海洋保育面面觀研討會活動，是以生物多樣性維護及資源永續利用及海污防治共創潔淨海洋為主題，邀請海洋保育產、官、學、民間團體等講者，從調研、政策、應處、實例及在地守護多元視野，提供海洋保育可行之解決方案。陸曉筠說，海洋是我們的母親，更是國人共同的資源，需要全體國民共同守護，為因應日益嚴峻的海洋保育挑戰，海保署近期不僅完成海洋污染防治法35項子法的修訂，且推動多年的海洋保育法也於今(113)年7月31日經總統制定公布，這是對我國珍貴的海洋資源保育跨出最關鍵的一步。研討會中，以生物多樣性維護及資源永續利用及海污防治共創潔淨海洋為主題，分別由海洋保育署副署長吳龍靜及李曉霞擔任引言人，有多位講者分享最新調研成果，例如蘭嶼周邊海域無脊椎動物資源調查、桃園藻礁殼狀珊瑚藻的5年回顧，也分享兼顧保育及遊憩的案例，如小琉球海龜保育成果、友善釣友、友善賞鯨、白海豚保育等，並展示生物多樣性維持海洋生態平衡的重要性，透過長期科學調查及有效保育策略，讓珍貴海洋資源得以永續利用。陸曉筠指出，此次研討會，各領域的專家學者、民間團體共同探討海洋保育的新思路，海洋保育署會將此一研討成果，納入未來施政參考，也期待透過此次活動，讓更多人投身海洋保育行動，希望能集眾人力量，逐步回應氣候變遷綱要公約、全球塑膠公約、生物多樣性公約等國際趨勢，以實現自然與人和諧共生的願景。