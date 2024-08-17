蔡瑞雪民宿房間穿太少！筆電螢幕反射「趴床姿勢」　畫面全放送

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▲蔡瑞雪穿低胸裝躺床入鏡，送出超級大福利。（圖／蔡瑞雪IG）

▲▼蔡瑞雪在民宿房間床上拍照，不吝展露傲人體態。（圖／蔡瑞雪IG）

27歲「北一女神」蔡瑞雪赴南韓參加選秀節目後返台衝刺演藝事業，演過國片《陪你很久很久》、台劇《浪漫輸給你》、《地獄里長》，與大6歲DJ孫麥傑交往中。蔡瑞雪擁有32C、23、34好身材，她近日分享一組出遊的照片，趴在床上的模樣被筆記型電腦螢幕反射，由於衣著清涼，吸引2萬多人按讚。蔡瑞雪在IG上傳於宜蘭某民宿的相片，她放下一頭大波浪黑髮，穿一件細肩帶灰色小洋裝，U字領口露出豐滿上圍，其中一張蔡瑞雪趴在床鋪上，拿手機對著筆電自拍，螢幕上的她放送狹長事業線，相當撩人，還有秀出平滑美背、「男友視角」的性感POSE。貼文一發布，一票網友直呼：「美到不行了」、「性感滿分」、「哇嗚」、「太正了」、「為妳著迷！」男友孫麥傑也按讚，不過也有不同聲音，有人表示：「雖然很性感，但還是比較喜歡以前清純的模樣！」蔡瑞雪初戀對象是男星王以綸，兩人2019年底交往，不過當時男方長期在大陸工作，聚少離多下感情轉淡，2020年10月，蔡瑞雪透過經紀公司承認與王以綸和平分手。蔡瑞雪去年11月認愛富二代、柯震東好兄弟、知名DJ孫麥傑，小倆口不定時透過粉專秀恩愛，日前傳出蔡瑞雪不得男方長輩喜愛，兩人已經分手，隨即被當事人打臉，澄清彼此感情非常穩定。