台灣奧運獎牌庫新希望！「障礙跑競賽」確定進軍2028年洛杉磯奧運

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▲斯巴達大使之一的Angus(中)帶著7、4歲兒子打扮成九龍珠造型參賽。(圖/斯巴達障礙賽主辦單位提供)

「Spartan Race」斯巴達障礙跑又有新的歷史性突破！台灣史上首場斯巴達─台灣錦標賽(Taiwan Championship)今(17日)於台中白陽山休閒農場舉行，全日有多達3500多名大小勇士參賽，而且更令人興奮的是，在外籍選手虎視眈眈下，在台灣首度舉辦的斯巴達台灣錦標賽，過程特別不容易，賽事總經理陳功儒表示，總經理陳功儒也指出，首度登場的障礙賽台灣錦標賽，上午一開始就是競爭最激烈的衝刺賽(5公里)男、女子菁英組的賽事。菁英男子組中，雖然實力很強的在台菲律賓移工的挑戰，而且聚集人數愈來愈多，但前兩站一次未完賽、一次被熱暈中暑退賽送醫的台灣「紅髮戰士」孫育彬，已經在淡水觀音山閉關訓練2至3個月的越野跑上坡的能力，果然成功力壓3名菲律賓移工的聯手追趕，最終以2分多鐘(38分50秒)差距打敗後面三名菲律賓移工Jonathan Bauson、Eugene Dinawanao和Shem Hanson Aligarbes的追趕，成功把冠軍留在台灣。「紅髮戰士」孫育彬賽後特別開心的說：「過去一直輸在跑步，所以排名很常只在4至7名左右，所以，這次特別閉關訓練跑上坡，我非常重視這一場，比之前還特別去拜了兩間廟也去問了祖先，很開心這次終於拿下衝刺賽男子總排第一，接下來就要好好準備下一場10月的10K賽事，要為我上一場中暑暈厥被送醫院來雪恥。」孫育彬高中時期就是800、1500公尺中長跑好手也參加過全中運，但畢業後曾經當過極限體能王，2019年首度參加斯巴達障礙跑後，就深深入迷這種將田徑和體能王結合起來的競賽，即便孫育彬目前在裝潢公司上班，下班後只能利用晚上時間訓練，但他依舊樂此不疲，他說：「主要是我比較愛面子，不喜歡輸給別人，同時，對於這種結合田徑、體能王都我的強項的運動，過去是老天給我的考驗，但我一直覺得我一定可以的，我有一個障礙跑的奧運夢，我會努力繼續堅持下去！」女子菁英組更可喜的是，前三都被台將謝伯韶(49分45秒)、王南評(53分40秒)、何孟秋(56分38秒)包辦，「美女警女」謝伯韶再一次拿下總排第一，但她賽後說：「其實我並不是很滿意，特別前一晚11點多才到台中，躺在床上輾轉難眠，只睡了1個多小時，再加上賽前折返跑訓練有點傷到大腿後肌肉，所以，今天在一開始起跑還處於落後，幸好後面靠著關卡全過的優勢才成功反超，但跑起來狀況並不好，跑起來很累。」但對於除了競爭激烈的男女菁英組外，接下來進行衝刺賽分齡組和人數最多的小勇士，斯巴達障礙跑經過多年舉辦以來，已經成為許多健身房帥哥美女的最愛，同樣來地主台中的帥哥美女組合28歲凱恩和27歲吃吃，兩人都擁有相當健美的身材，特別是凱恩在健身房苦練5年，今年還首度參加斯巴達比賽，凱恩說：「過去我很瘦，體重只有50公斤，現在練到80公斤肌肉，過去都是聽朋友來參加這個比賽，覺得很有趣就跟『老婆』一起來參加。」