名家論壇》楊威利／烏克蘭入侵庫斯科州、吹起反攻號角？

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▲德國軍官正在討論烏克蘭戰事，這會讓俄羅斯用於戰爭宣傳的操作。（圖／烏克蘭國防部）

▲美國戰爭學院現在幾乎可以隔天就公佈一張準確的俄烏戰爭形勢圖，看圖說故事的能力很重要。（圖／ISW）

▲美國戰爭學院所出示的示意圖顯示，烏克蘭東南半壁依舊掌握在俄羅斯手中。（圖／ISW）

※歐美軍援烏克蘭成效有成。※半壁江山還是淪陷。八月13日，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭軍隊已經掌握俄羅斯庫斯科州的74處村落；庫斯科州長也表示烏克蘭已經控制該州28處聚落，控制面積從800、1,000到1,100平方公里不等。已經持續兩年多的俄烏戰爭，大眾的結論是曠日費時、可用兵的時間極少，冬季大地冰凍、雙方避寒過冬，春秋兩季會下雨與融雪、地面泥濘，只剩下夏季氣候乾燥，雙方才會繼續戰鬥。歐洲國家持續以各類軍火幫助烏克蘭，美國則是提供其他的經濟協助，讓烏克蘭度過難關；軍事迷所關心的是那類戰甲車又輸入烏克蘭了，武器系統的效用如何？又有哪些無人機加入烏克蘭軍隊行列、F-16戰機到了嗎等等。總的來說，歐美國家的武器略勝一籌，在獲得歐美國家協助以及最重要的是，歐美國家漸漸對武器的使用鬆綁後，一些武器開始朝俄羅斯「境內」丟，8月上旬的攻勢更是進佔俄羅庫斯科州，失陷雖然面積不大但卻造成莫斯科方面的緊張。祖國被入侵了！這怎麼可以，從來不會思考2022年自己是入侵者；俄羅斯後續該動員的、該徵兵的、該調兵遣將的通通會做，為了就是要堵住這種「突入」，最慘的是，俄羅斯若節節敗退的話還可順勢操作被入侵的樣態，剛好吹起第二次衛國戰爭的號角。俄羅斯似乎有無止盡的兵源，情況跟1941年時一樣。網路上引起熱議的是，德國福魯德寧（Christian Freuding）少將在討論烏克蘭八月攻勢的網路影片截圖。總的來說，俄羅斯認為烏軍突入庫斯科州是不可被容忍的，因此會想盡辦法堵住缺口，必要時操作第二次衛國戰爭，號召俄羅斯民眾反擊，怪異吧！美國戰爭學院（ISW）所公佈的俄烏戰場示意圖，是全球各大媒體論述俄烏戰爭的重要依據，八月初的烏克蘭戰鬥優勢，在台灣八點檔的政論節目論述下，似乎不用到10月，烏軍就可以拿下莫斯科了！實則戰略是較為悲觀的想定並相當講求冷靜，攤開戰爭學院的示意圖一看，大眾可以發現俄烏兩國交鋒邊境竟達1,000公里之多，要像二戰初期德軍那樣全線開戰斷無可能，若集中一點突破取得進展，像八月戰鬥這樣這是有可能的。但後續呢？熟悉二戰戰史的朋友都知道，1942到1943年間，德蘇雙方在庫斯科與卡爾可夫之間打了多次會戰，目前卡爾可夫是烏克蘭第二大城，庫斯科市是庫斯科首府，兩地之間還有別爾哥羅德，更北邊才是庫斯科市。庫斯科市東方又有佛洛尼士這座大城鎮，烏軍雖有意圖要想揮軍北上，但人力與裝備卻遠遠不及俄軍；俄軍經過兩年的戰爭洗禮，以血淚換得對無人機的教訓，目前也發展各式反無人機措施，降低野戰部隊的損耗。再以戰爭學院的示意圖來看，早在2022年5月，俄烏形勢就呈現烏克蘭東南半壁被俄軍佔領的樣態，期間不算已經被併吞的克里米亞島，這東南半壁對烏克蘭影響很大，烏克蘭只能靠奧德德薩這邊出口貨物。後續所謂的「黑海穀物協議」（土、保、羅三國）簽訂後，烏克蘭才慢慢有出口所得，期間俄羅斯也會視戰況在這個協議上動腦筋－掐死海上運輸通道，或論黑海艦隊不是被烏克蘭全滅了嗎？俄羅斯揚言或已經布雷，掃獵雷都很花時間而且這些國家還要冒與俄羅斯開戰的風險。這東南半壁江山有可能在歐美援助更多的武器下被收復呢？難，非常難。俄羅斯有廣大的人力與武器籌備，況且還有核子武器，這點絕不能被輕忽。有改變的可能嗎？還是有，即有可能是等待俄羅斯內部潰敗，例如1980年代蘇聯深陷阿富汗戰場，最後導致經濟崩盤一樣，但這個時間點可能會拖得很長，雙方暫時無法解決爭端。●作者：楊威利／資深軍事評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com