AKIRA上陸綜超高EQ暖到爆　被大讚：終於知道林志玲為何嫁給他！

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▲AKIRA在綜藝裡始終溫暖陪伴、鼓勵隊友，講到動情處的他還忍不住落淚。（圖／浪裡看綜藝 微博）

▲林志玲也深深被老公AKIRA的人格魅力吸引，感情恩愛甜蜜的他們時常會帶著愛子一起出遊。（圖／林志玲IG）

林志玲的老公，有著國名姐夫之稱的AKIRA（黑澤良平），日前飛往中國參加綜藝選秀節目《披荊斬棘的哥哥4》時，不料同組成員向佐因能力不足想要退賽，但AKIRA始終堅定的陪伴在旁，不斷給予組員們鼓勵，講到動情處還忍不住撒下男兒淚，讓許多粉絲也被AKIRA的溫和敦厚所感化，大讚之餘也終於明白林志玲為何會選擇嫁給他。舞技精湛的AKIRA是實力派唱跳團體「放浪兄弟」中的舞蹈擔當。擁有超過25年舞蹈經驗的他，在綜藝《披荊斬棘的哥哥4》中實力相當突出，時常要教導、提點隊友們。在日前的分組對決中，AKIRA與香港男星向佐分在一組時，唱跳能力較弱的向佐一度想要退賽，但AKIRA不斷在旁溫暖鼓勵、支持、帶著向佐不斷練習，甚至為此落淚。該片段曝光後，不僅讓AKIRA衝上熱搜，引來無數網友誇讚他的EQ超高，性格還相當沉穩溫暖，遇到逆境想著解決的同時還鼓勵別人外，更有觀眾笑說AKIRA來這節目簡直是來渡劫的，也讓廣大粉絲終於知道「台灣第一名模」林志玲為什麼會嫁給他了。AKIRA和林志玲早在2019年時結婚，兩人婚後育有一子，定居日本的林志玲也專心成為全職媽媽。擁有「台灣最美神顏」之稱的林志玲也曾分享與AKIRA的戀愛細節，其中，最令她感動的就是在自己祖母過世時，心情悲慟低落的林志玲打電話給AKIRA大哭，哭到最後直接睡著。不知道睡了多久的林志玲醒來後發現電話還沒斷掉，她也試探性的回了聲「哈囉」，沒想到AKIRA竟秒回。當時的林志玲便認定就是要和這個人相伴一生。雖然婚後夫妻兩人從未公開同框，但每每談及彼此時滿心滿眼洋溢著幸福的氛圍，足見林志玲也對AKIRA的人格魅力深深著迷。