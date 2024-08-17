岸田文雄X平台回覆4元首　涉外人士曝3意義：賴清德是重要領袖

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日本首相岸田文雄日前宣布不參選9月自民黨總裁選舉後，總統賴清德在X平台上發文表示，感謝岸田任內對台灣的堅定支持，岸田昨（16）也在X平台上回覆賴清德貼文，以中文表示，「感謝來自台灣的溫馨聲援，相信日台間會繼續深化」。對此，涉外人士分析此舉有三意義，直言從岸田回覆感謝順序來看，更加凸顯賴清德是作為印太地區民主國家的重要領袖。岸田宣布不競選連任消息後，多位國家領袖紛紛發表貼文，對岸田任內所做努力表達誠摯感謝，如美國總統拜登讚揚岸田的領導具歷史意義，將美日同盟推向新的高度。而岸田昨陸續在X平台上回覆感謝，首先轉貼拜登貼文，再來是賴清德貼文，接續是澳洲總理安東尼·艾班尼斯（Anthony Albanese）、紐西蘭總理克里斯多福·盧克森（Christopher Luxon），目前僅回覆四個國家。對此，涉外人士分析，從岸田回覆感謝順序來看，更加凸顯賴總統是作為印太地區民主國家的重要領袖。涉外人士指出，此舉有三項意義，第一，凸顯台日關係緊密友好、第二，凸顯台日雙方是共享自由民主價值的堅實夥伴，第三，更說明賴清德作為印太地區民主國家重要領袖，倍受國際社會肯定認同。事實上，賴清德在X平台上，與各國領袖互動熱絡，包括今年4月，台灣發生大地震，印度總理莫迪（Narendra Modi）發文送暖，賴清德轉貼該則貼文表達感謝；今年6月，賴清德發文祝賀莫迪當選連任，莫迪也轉發賴清德貼文，表示「期待台印之間關係更緊密」，該則貼文也隨即在X上得到破萬轉發與按讚。