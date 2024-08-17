爭取台積電卡關？雲林縣：虎尾產業園區通過環評　盼中央協助推動

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台積電才剛買下群創的台南舊廠，就讓市場靜待下一個據點將在哪裡？最新傳出將落腳屏東，不過先前，雲林縣為爭取台積電等高科技產業進駐，在中科虎尾園區南側規畫29.75公頃虎尾產業園區，卻因農業部遲未同意用地變更卡關。雲林縣長張麗善昨（16）日直言「這就是政治考量」，強調雲林已作好各項準備，提出的虎尾產業園區計畫，並於本月15日完成環評。不過針對這個說法，農業部昨日也發表聲明，表示雲林縣政府應提出符合法令規定的完整開發計畫，正式申請農地變更案，並釐清諸多問題。也呼籲呼籲雲林縣政府應提出符合法令規定的完整開發計畫，而非以政治觀點解讀、卸責中央。根據農業部的新聞稿指出，依據土地使用管制規定，農業用地應作農業使用。對於產業發展所需土地，依全國國土計畫之土地使用指導原則，應優先使用既有閒置未利用的產業用地；如因產業發展確實需要變更農地作非農業使用時，應依法提出使用農地的必要性、合理性及無可替代性等評估分析，並以不影響農業生產環境完整及兼顧農民權益的方案辦理。農業部強調，虎尾產業園區申請農地變更案，仍有諸多問題，例如產業園區污水排放、隔離綠帶或設施配置、周邊農業生產環境及地主權益影響等，尚待釐清補正。雲林縣政府應該思考如何提出符合法令規定的完整開發計畫，而非一味以政治觀點解讀，將責任推往中央。不過針對農業部昨日的發言，雲林縣政府今（17）日表示，「虎尾產業園區計畫」已通過環評大會審查，目前依預定時程進行產業園區報編作業，期盼農業部協助推動加速審查，創造地方就業機會。雲林縣政府指出，為爭取高科技產業，啟動29.75公頃虎尾產業園區計畫，不論水電和環境交通都相當完備，因需農業部同意部分農業用地變更為產業用地，今年3月底將計畫送審，但至今尚未獲回應。雲林縣府表示，虎尾產業園區計畫一案，周邊農業區位條件與嘉義科學園區相近，並且在國土功能分區劃設區域為城鄉發展地區第2類之3，地主單一為台糖且已取得同意文件，可說萬事俱全。至於農業部提出汙水和隔離帶，雲林縣政府也回應指出，該園區的汙水排放口與中科園區排放標準一致，也經過區域排水主管機關同意搭排；至於隔離綠帶同樣符合內政、農業部訂定標準規畫，並依預定時程進行產業園區報編作業，後續將提送內政部依區域計畫法規定取得開發許可，期盼農業部協助推動、加速審查，創造地方就業機會。