暑假倒數！全台吃到飽56家優惠 最優「買1送1」、飯店Buffet458元

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▲遠東Cafe推「泰饗曼谷」美食活動，四人同行用餐可獲得抽獎券乙張，有機會獲得遠東Cafe自助午餐或晚餐兩客或是價值超過萬元的曼谷香格里拉尊榮客房兩晚。（圖／台北遠東飯店提供）

▲花蓮福容大飯店的吃到飽餐廳「田園咖啡廳」，推出身分證有一個２，享自助晚餐只要999元 ，等於下殺71折，可以享有現切的prime等級肋眼牛排、松葉蟹、旭蟹等吃到飽。（圖／花蓮福容飯店提供）

▲「JR東日本大飯店台北」三週年慶，Brilliant鉑麗安全日餐廳推「日本美食祭」，端出飯店自助餐廳首創的日本國產牛吃到飽，最低每人餐價為中午1,480元起。（圖／JR東日本台北提供）

▲敘日全日餐廳的平日，還加碼暢饗北海道生食級干貝、燒烤牡蠣吃到飽。（圖／六福萬怡提供）

▲ 台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至9月15日推出「海味狂饗 夏日海鮮季」，包含松葉蟹腳、九孔鮑魚、甜蝦、軟殼蟹等通通吃到飽，每位1,390元+10%起。（圖／台北萬豪提供）

▲即日起到9月30日「田園西餐廳」自助百匯晚餐推出三大螃蟹吃到飽，包含松葉蟹腳、麵包蟹與旭蟹。（圖／淡水福容提供）

▲台北晶華酒店栢麗廳推出週一至週四晚間八點後用餐，可享買一送一優惠(服務費無折扣)。（圖／台北晶華提供）

▲台北士林萬麗酒店的自助餐廳「士林廚房」原本7月推出的鱈場蟹吃到飽受到歡迎，現在活動延長到8月底，每週三、四的晚餐時段，都有鱈場蟹吃到飽。（圖／翻攝士林萬麗酒店臉書）

▲台北花園大酒店的「饗聚廚房」自助餐，推出兩人同行享85折。（圖／台北花園酒店提供）

▲台北福華彩虹座推出「和風美饌饗宴」，八月極鮮吃到飽。（圖／台北福華大飯店提供）

▲麗香苑自助餐廳8月推出週一~週五內用享88折優惠。（圖／高雄福華提供）

▲承億酒店的「貳陸日全食」，整個8月因應88父親節推出只要出示父子/女身分證，爸爸本人餐點享88折優惠。（圖／高雄承億酒店提供）

▲墾丁凱撒大飯店「發現西餐廳」 即日起推出期間限定「日韓美食季」。（圖／墾丁凱撒提供）

▲礁溪寒沐酒店的自助餐廳「MU TABLE」也有新活動，即日起至10月15日推出「沐饗童玩．寶島時光」台菜美食節。（圖／礁溪寒沐提供）

▲漢來美食為歡慶「來美食APP」上線2週年，即日起至2024年9月15日，推出下載成為新會員，贈送原本的100元電子券之外，還另贈300元電子券，另有漢來海港「平日下午餐4人同行1人免費優惠券」等。（圖／漢來美食提供）

▲「馬辣集團」旗下知名宮廷火鍋「問鼎‧皇上吉祥」歡慶10週歲，推出每人888元起就能和牛、干貝、鮑魚吃到飽，另外還有3天加贈「買一送一」券。（圖／馬辣集團提供）

離暑假結束倒數約莫兩週，全台吃到飽餐廳都抓緊商機推優惠，包含飯店Buffet、燒肉放題、火鍋等品牌，不但加碼菜色還做折扣，《NOWnews今日新聞》集結25大有推優惠的吃到飽餐廳品牌，分佈全台共56家分店，最殺折扣為「買一送一」，最低餐價則為每人458元，完整資訊一次搜羅。即日起至10月3日推出「泰饗曼谷」美食活動，特邀曼谷香格里拉泰式餐廳主廚亞納提(Yanavit)客座，曾為兩位王室公主烹製佳餚並獲高度讚譽的亞納提，帶來多款特色佳餚，包括被評選為全球50大美食的「瑪莎曼羊肉咖哩」、泰王最愛的「泰式酥脆紅尼羅魚」、公主指定的「泰國鮮蝦冬蔭功湯」、夏日清爽開胃的「泰式軟殼蟹柚子沙拉」、還有必嘗的「泰式芒果糯米」、「泰式椰香紅鑽荸薺椰奶湯」等。活動期間四人同行用餐可獲得抽獎券乙張，有機會入住價值超過萬元的曼谷香格里拉尊榮客房兩晚，遠東Cafe自助餐廳午晚餐每位1,580 +10%元起。花蓮福容大飯店自即日起~09月30日止，推出「感謝台灣英雄，花蓮福容感恩祭」多樣優惠，包含到一樓的吃到飽餐廳「田園咖啡廳」，身分證有一個２，享自助晚餐每人只要999元 (以成人價計)，不需另加服務費，原價1,280元+10%，等於下殺71折！(中秋節恕不適用)，可以享有松葉蟹、旭蟹、prime等級肋眼牛排吃到飽。慶祝JR東日本大飯店台北開幕三週年，由日籍行政總主廚石原雅弘(Masahiro Ishihara)親自來台坐鎮指導，即日起至9月4日在JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳推出「日本美食祭」，有罕見的日本國產牛吃到飽活動，另有一道比照日本東京車站飯店的牛肉咖哩鍋，更是必吃。自助餐檯上還包含一直受顧客歡迎的威靈頓牛排、普羅旺斯香草烤羊肋排、法式燉牛舌等，與蔥燒和牛握壽司、鰻魚手捲、明太子烤生蠔等，甜點則有日式手作銅鑼燒，以及始於日本江戶時期傳統甜點「羊羹」、「葛餅」、「櫻餅」、「蕨餅」等，加上多樣海港直送新鮮魚貨，最低每人餐價為中午1,480元起。推出「暑末FUN肆吃」優惠，即日起至8月30日平日午餐，出示台北六福萬怡酒店官方IG帳號追蹤畫面與指定貼文按愛心，即享活動優惠價成人999元、兒童555元，優惠價格需另收一成服務費，相當於成人用餐72折、兒童81折。「漁獲豐收祭」百道異國海鮮美饌，菜色包含鮪魚尼斯沙拉、鮪魚酪梨壽司卷等，及南洋海鮮叻沙濃湯麵、海味鮮蛤雙味噌鍋，肉食主義也別錯過地中海紅酒燉牛頰、爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉。且平日午餐也能享有北海道生食級干貝與燒烤牡蠣吃到飽。被譽為台北最美Semi-Buffet的台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至9月15日推出「海味狂饗 夏日海鮮季」，五大主題吃到飽，期間限定海鮮吧澎湃升級，提供螃蟹、松葉蟹腳、九孔鮑魚、淡菜，以及多款生魚片、甜蝦、酥炸軟殼蟹、烤西班牙巨魷足無限量供應。活動並推出餐價依主菜選擇，每人1,390元+10%起。即日起到9月30日「田園西餐廳」自助百匯晚餐推出三大螃蟹吃到飽，包含松葉蟹腳、麵包蟹與旭蟹，每人餐價1280元＋10%。大淡水鄉親（居住淡水、關渡、八里、石門、三芝區域）享有週五、週六85折，週日8折之優惠。即日起至8月31日推出「仲夏居酒屋」活動，自助餐檯上將有高檔的豪華海鮮丼、和牛漢堡排，以及炙燒紅蝦海膽握壽司、酥炸軟殼蟹、炭烤魷魚七味燒、鰻魚串燒等頂級下酒菜，且台北士林萬麗酒店8月迎來六週年慶，飯店內自助餐廳「士林廚房」特別特別祭出「週一、週二高級和牛吃到飽」、「週三、週四鱈場蟹吃到飽」。午餐與晚餐採半自助式，依所選主餐價格計費，主餐價格1680元+10%起。其中平日週一至週五，可選擇享純自助吧1280元+10%，週六、週日與特殊節假日，每位須點一份主餐1680元+10%起。也就是說，饗聚廚房以無國界料理聞名，匯聚中式、西式、泰國、日本、馬來西亞等多國特色創意自助百匯，另有哈根達斯冰淇淋、經典飲料及各式啤酒無限暢飲，平日午餐或晚餐每位899元+10% ，假日每位1,099元+10%。即日起至8月30日，推出兩人同行享85折。彩虹座推出「和風美饌饗宴」，即日起至9月30日，於週一到週日午餐及晚餐時段供應，平日自助午餐成人每人1,680元起、自助晚餐成人每人1,750元起，兒童與55歲以上貴賓另享優惠折扣。即日起至8月31日止，12至18歲以及50歲以上貴賓可享兩人同行一人半價。即日起以備受台灣旅客喜愛的日本為主題，由彩虹座自助百匯領銜推出「和風美饌饗宴」，菜色包含松葉蟹腳、鰻魚飯、海鮮湯咖哩、烏賊飯、蝦蛄京西燒、札幌什錦海鮮湯咖哩和廣島牡蠣土手鍋等特色食材及菜色，將大海的極鮮滋味美味上桌。擁有挑高寬敞用餐環境的麗香苑自助餐廳，有多樣化的料理，8月推出週一~週五內用享8.8折優惠，每人餐價原價為平日午餐、晚餐520元+10%、假日午餐、晚餐799元+10%，打完8.8折後「貳陸日全食」位於承億酒店26樓，於午、晚餐時段提供半自助式佐主廚精緻主餐，提供無國界美饌及嚴選當季食材，整個8月因應88父親節推出只要出示父子/女身分證，爸爸本人餐點享88折優惠（另加原價10%服務費）。另有「高雄市前鎮區」之里民，二人成行享85折優惠。每人餐價最低為平日午餐880元+10%起。即日起至9月30日推出期間限定「日韓美食季」，以清爽日式料理及甜辣滋味的韓風美食為主軸，一舉推出多道經典菜色。菜餚包括日本傳統料理「壽喜燒」、「和風鮪魚義大利麵」、「韓式燉牛腩」與夏季養生必嚐的「蔘雞湯」等。而為增添夏日好「食」光，發現西餐廳更於暑假加碼推出戶外BBQ碳烤吃到飽，升級餐檯菜色、加量不加價。發現西餐廳餐價為平日/小假日成人每人1,080元+10%、假日/大假日成人1,280元+10%。（費用依低價者計算，需加收原價一成服務費）。礁溪寒沐酒店的自助餐廳「MU TABLE」即日起至10月15日推出「沐饗童玩．寶島時光」台菜美食節，餐檯菜色澎湃升級不加價，菜色包含經典台式料理與各地街頭小吃，像是鮮鮑扁魚燒白菜、鹹冬瓜破布子蒸鮮魚、烏梅燒子排、府城蝦捲、蚵仔煎等。午餐每位880元起+10%，晚餐每位1,380元起+10%，午餐特別開放4小時吃飽吃滿，晚餐加碼享受自助拉霸生啤酒與DIY調酒暢飲，大口喝沁涼又暢快。，新會員立即送100元抵用金。旗下有知名吃到飽「漢來海港」等餐廳的漢來美食，自2022年推出「來美食APP」至今，會員突破46萬，為歡慶「來美食APP」上線2週年，即日起至2024年9月15日，推出下載APP成為新會員，將有好禮大放送，原本的100元電子券之外，還另贈300元電子券，還有漢來海港「平日下午餐4人同行1人免費優惠券」。另外，漢來海港有一「隱藏版優惠」，即是攜手旗下10大品牌推出「紅黃CP配，速配享優惠」顏色對對碰活動，呼應《死侍與金鋼狼》在全球掀起的紅黃配熱潮，只要即日起~8月31日期間，二位成人以上用餐，衣著或裝扮有黃色及紅色元素至指定品牌消費指定餐點或金額，立即享有各品牌優惠，提前至少一日預約用餐。訂位時主動告知參加「紅黃CP配」活動，用餐當日衣著或裝扮經服務人員確認，即可享受優惠。消費含「特上和牛放題」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。消費含「特上和牛放題」以上餐點，全桌送九孔鮑魚吃到飽。消費含「極上三和牛放題」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。每人均消含1000元以上，送美國菲瑞牛肉爆漿起司丸一份，單筆消費含2000元以上，每人再送阿根廷天使大紅蝦一隻。另外，「問鼎‧皇上吉祥」慶祝10週歲，8月20日起問鼎全台四家門店霸氣推出全新「快閃吃到飽」方案，平日消費含「松阪豚和牛放題」以上餐點，全桌送美國菲瑞牛肉吃到飽。每人均消含800元以上，每人送北海道生食級干貝一顆。公開打卡分享，每人每隻手機送鮭魚握壽司一貫。消費含「大關燒肉」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。消費含「澳洲黑毛和牛」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。消費含「翼板牛排」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。公開打卡分享，每人每支手機送深海魷魚一份。