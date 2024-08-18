暑假倒數！全台吃到飽56家優惠 最優「買1送1」、飯店Buffet458元

離暑假結束倒數約莫兩週，全台吃到飽餐廳都抓緊商機推優惠，包含飯店Buffet、燒肉放題、火鍋等品牌，不但加碼菜色還做折扣，《NOWnews今日新聞》集結25大有推優惠的吃到飽餐廳品牌，分佈全台共56家分店，最殺折扣為「買一送一」，最低餐價則為每人458元，完整資訊一次搜羅。
📍台北遠東香格里拉「遠東Cafe」
即日起至10月3日推出「泰饗曼谷」美食活動，特邀曼谷香格里拉泰式餐廳主廚亞納提(Yanavit)客座，曾為兩位王室公主烹製佳餚並獲高度讚譽的亞納提，帶來多款特色佳餚，包括被評選為全球50大美食的「瑪莎曼羊肉咖哩」、泰王最愛的「泰式酥脆紅尼羅魚」、公主指定的「泰國鮮蝦冬蔭功湯」、夏日清爽開胃的「泰式軟殼蟹柚子沙拉」、還有必嘗的「泰式芒果糯米」、「泰式椰香紅鑽荸薺椰奶湯」等。
活動期間四人同行用餐可獲得抽獎券乙張，有機會入住價值超過萬元的曼谷香格里拉尊榮客房兩晚，遠東Cafe自助餐廳午晚餐每位1,580 +10%元起。
📍花蓮福容大飯店「田園咖啡廳」
花蓮福容大飯店自即日起~09月30日止，推出「感謝台灣英雄，花蓮福容感恩祭」多樣優惠，包含到一樓的吃到飽餐廳「田園咖啡廳」，身分證有一個２，享自助晚餐每人只要999元 (以成人價計)，不需另加服務費，原價1,280元+10%，等於下殺71折！(中秋節恕不適用)，可以享有松葉蟹、旭蟹、prime等級肋眼牛排吃到飽。
📍JR東日本大飯店台北「鉑麗安全日餐廳」
慶祝JR東日本大飯店台北開幕三週年，由日籍行政總主廚石原雅弘(Masahiro Ishihara)親自來台坐鎮指導，即日起至9月4日在JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳推出「日本美食祭」，有罕見的日本國產牛吃到飽活動，另有一道比照日本東京車站飯店的牛肉咖哩鍋，更是必吃。
自助餐檯上還包含一直受顧客歡迎的威靈頓牛排、普羅旺斯香草烤羊肋排、法式燉牛舌等，與蔥燒和牛握壽司、鰻魚手捲、明太子烤生蠔等，甜點則有日式手作銅鑼燒，以及始於日本江戶時期傳統甜點「羊羹」、「葛餅」、「櫻餅」、「蕨餅」等，加上多樣海港直送新鮮魚貨，最低每人餐價為中午1,480元起。
📍六福萬怡「敘日全日餐廳」
推出「暑末FUN肆吃」優惠，即日起至8月30日平日午餐，出示台北六福萬怡酒店官方IG帳號追蹤畫面與指定貼文按愛心，即享活動優惠價成人999元、兒童555元，優惠價格需另收一成服務費，相當於成人用餐72折、兒童81折。
「漁獲豐收祭」百道異國海鮮美饌，菜色包含鮪魚尼斯沙拉、鮪魚酪梨壽司卷等，及南洋海鮮叻沙濃湯麵、海味鮮蛤雙味噌鍋，肉食主義也別錯過地中海紅酒燉牛頰、爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉。且平日午餐也能享有北海道生食級干貝與燒烤牡蠣吃到飽。
📍台北萬豪酒店「Garden Kitchen」
被譽為台北最美Semi-Buffet的台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至9月15日推出「海味狂饗 夏日海鮮季」，五大主題吃到飽，期間限定海鮮吧澎湃升級，提供螃蟹、松葉蟹腳、九孔鮑魚、淡菜，以及多款生魚片、甜蝦、酥炸軟殼蟹、烤西班牙巨魷足無限量供應。活動並推出平日週一至週三午間餐期，用餐享４人同行１人免費。餐價依主菜選擇，每人1,390元+10%起。
📍福容大飯店淡水漁人碼頭「田園西餐廳」
即日起到9月30日「田園西餐廳」自助百匯晚餐推出三大螃蟹吃到飽，包含松葉蟹腳、麵包蟹與旭蟹，每人餐價1280元＋10%。大淡水鄉親（居住淡水、關渡、八里、石門、三芝區域）享有週五、週六85折，週日8折之優惠。
📍台北晶華酒店「栢麗廳」
即日起至8月31日推出「仲夏居酒屋」活動，自助餐檯上將有高檔的豪華海鮮丼、和牛漢堡排，以及炙燒紅蝦海膽握壽司、酥炸軟殼蟹、炭烤魷魚七味燒、鰻魚串燒等頂級下酒菜，且週一至週四晚間八點後(晚晚餐時段）於栢麗廳用餐可享買一送一優惠(服務費無折扣)。每人餐價最低為平日午餐1580元+10%起。
📍台北士林萬麗酒店「士林廚房」
台北士林萬麗酒店8月迎來六週年慶，飯店內自助餐廳「士林廚房」特別特別祭出「週一、週二高級和牛吃到飽」、「週三、週四鱈場蟹吃到飽」。午餐與晚餐採半自助式，依所選主餐價格計費，主餐價格1680元+10%起。其中平日週一至週五，可選擇享純自助吧1280元+10%，週六、週日與特殊節假日，每位須點一份主餐1680元+10%起。也就是說，想吃到鱈場蟹吃到飽，目前餐價為最低1280元+10%起。
📍台北花園大飯店「饗聚廚房」
饗聚廚房以無國界料理聞名，匯聚中式、西式、泰國、日本、馬來西亞等多國特色創意自助百匯，另有哈根達斯冰淇淋、經典飲料及各式啤酒無限暢飲，平日午餐或晚餐每位899元+10% ，假日每位1,099元+10%。即日起至8月30日，推出兩人同行享85折。
📍台北福華飯店「彩虹座自助餐」
彩虹座推出「和風美饌饗宴」，即日起至9月30日，於週一到週日午餐及晚餐時段供應，平日自助午餐成人每人1,680元起、自助晚餐成人每人1,750元起，兒童與55歲以上貴賓另享優惠折扣。即日起至8月31日止，12至18歲以及50歲以上貴賓可享兩人同行一人半價。
即日起以備受台灣旅客喜愛的日本為主題，由彩虹座自助百匯領銜推出「和風美饌饗宴」，菜色包含松葉蟹腳、鰻魚飯、海鮮湯咖哩、烏賊飯、蝦蛄京西燒、札幌什錦海鮮湯咖哩和廣島牡蠣土手鍋等特色食材及菜色，將大海的極鮮滋味美味上桌。
📍高雄福華大飯店「麗香苑」
擁有挑高寬敞用餐環境的麗香苑自助餐廳，有多樣化的料理，8月推出週一~週五內用享8.8折優惠，每人餐價原價為平日午餐、晚餐520元+10%、假日午餐、晚餐799元+10%，打完8.8折後即平日每人458元。（另再加原餐價的一成服務費）
📍高雄承億酒店「貳陸日全食」
「貳陸日全食」位於承億酒店26樓，於午、晚餐時段提供半自助式佐主廚精緻主餐，提供無國界美饌及嚴選當季食材，整個8月因應88父親節推出只要出示父子/女身分證，爸爸本人餐點享88折優惠（另加原價10%服務費）。另有「高雄市前鎮區」之里民，二人成行享85折優惠。每人餐價最低為平日午餐880元+10%起。
📍墾丁凱撒大飯店「發現西餐廳」
即日起至9月30日推出期間限定「日韓美食季」，以清爽日式料理及甜辣滋味的韓風美食為主軸，一舉推出多道經典菜色。菜餚包括日本傳統料理「壽喜燒」、「和風鮪魚義大利麵」、「韓式燉牛腩」與夏季養生必嚐的「蔘雞湯」等。而為增添夏日好「食」光，發現西餐廳更於暑假加碼推出戶外BBQ碳烤吃到飽，升級餐檯菜色、加量不加價。發現西餐廳餐價為平日/小假日成人每人1,080元+10%、假日/大假日成人1,280元+10%。現並推出，凡4人同行用餐可享1位免費（費用依低價者計算，需加收原價一成服務費）。
📍礁溪寒沐酒店「MU TABLE」
礁溪寒沐酒店的自助餐廳「MU TABLE」即日起至10月15日推出「沐饗童玩．寶島時光」台菜美食節，餐檯菜色澎湃升級不加價，菜色包含經典台式料理與各地街頭小吃，像是鮮鮑扁魚燒白菜、鹹冬瓜破布子蒸鮮魚、烏梅燒子排、府城蝦捲、蚵仔煎等。
午餐每位880元起+10%，晚餐每位1,380元起+10%，午餐特別開放4小時吃飽吃滿，晚餐加碼享受自助拉霸生啤酒與DIY調酒暢飲，大口喝沁涼又暢快。獨家祭出寒舍生活App會員天天用餐95折，逢週三直接享85折，新會員立即送100元抵用金。
📍漢來海港餐廳（全台7家）
旗下有知名吃到飽「漢來海港」等餐廳的漢來美食，自2022年推出「來美食APP」至今，會員突破46萬，為歡慶「來美食APP」上線2週年，即日起至2024年9月15日，推出下載APP成為新會員，將有好禮大放送，原本的100元電子券之外，還另贈300元電子券，還有漢來海港「平日下午餐4人同行1人免費優惠券」。另外，漢來海港有一「隱藏版優惠」，即是晚間19:30後進場，可享8折優惠。
📍馬辣集團（10品牌、分佈全台共45家分店）
攜手旗下10大品牌推出「紅黃CP配，速配享優惠」顏色對對碰活動，呼應《死侍與金鋼狼》在全球掀起的紅黃配熱潮，只要即日起~8月31日期間，二位成人以上用餐，衣著或裝扮有黃色及紅色元素至指定品牌消費指定餐點或金額，立即享有各品牌優惠。限二成人以上同行，提前至少一日預約用餐。訂位時主動告知參加「紅黃CP配」活動，用餐當日衣著或裝扮經服務人員確認，即可享受優惠。
馬辣集團「紅黃CP配，速配享優惠」活動各品牌一覽：
▪ 馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
消費含「特上和牛放題」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。
▪ 新馬辣經典麻辣鍋
消費含「特上和牛放題」以上餐點，全桌送九孔鮑魚吃到飽。
▪ 新馬辣經典麻辣鍋Plus
消費含「極上三和牛放題」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。
▪ 問鼎·皇上吉祥
每人均消含1000元以上，送美國菲瑞牛肉爆漿起司丸一份，單筆消費含2000元以上，每人再送阿根廷天使大紅蝦一隻。另外，「問鼎‧皇上吉祥」慶祝10週歲，8月20日起問鼎全台四家門店霸氣推出全新「快閃吃到飽」方案，平日午餐只要888元起就可享受頂級和牛、北海道干貝、九孔鮑魚、天使大紅蝦等頂級食材吃到飽；8月20日至8月22日限時3天，只要二人以上(含)提前預約參加任一「快閃吃到飽」超值方案，每人再贈「二人同行，一人免費吃到飽」招待券一張。
▪ 涮樂和牛鍋物 食べ放題
消費含「松阪豚和牛放題」以上餐點，全桌送美國菲瑞牛肉吃到飽。
▪ 肉之間大盤肉幸福鍋物
每人均消含800元以上，每人送北海道生食級干貝一顆。
▪ 狗一下居酒食堂
公開打卡分享，每人每隻手機送鮭魚握壽司一貫。
▪ 熊一燒肉
消費含「大關燒肉」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。
▪ 哞哞屋和牛燒肉
消費含「澳洲黑毛和牛」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。
▪ 夯下去和牛燒肉放題
消費含「翼板牛排」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。
▪ 燒肉Cha Cha個人和牛燒肉
公開打卡分享，每人每支手機送深海魷魚一份。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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即日起至10月3日推出「泰饗曼谷」美食活動，特邀曼谷香格里拉泰式餐廳主廚亞納提(Yanavit)客座，曾為兩位王室公主烹製佳餚並獲高度讚譽的亞納提，帶來多款特色佳餚，包括被評選為全球50大美食的「瑪莎曼羊肉咖哩」、泰王最愛的「泰式酥脆紅尼羅魚」、公主指定的「泰國鮮蝦冬蔭功湯」、夏日清爽開胃的「泰式軟殼蟹柚子沙拉」、還有必嘗的「泰式芒果糯米」、「泰式椰香紅鑽荸薺椰奶湯」等。
活動期間四人同行用餐可獲得抽獎券乙張，有機會入住價值超過萬元的曼谷香格里拉尊榮客房兩晚，遠東Cafe自助餐廳午晚餐每位1,580 +10%元起。
📍花蓮福容大飯店「田園咖啡廳」
花蓮福容大飯店自即日起~09月30日止，推出「感謝台灣英雄，花蓮福容感恩祭」多樣優惠，包含到一樓的吃到飽餐廳「田園咖啡廳」，身分證有一個２，享自助晚餐每人只要999元 (以成人價計)，不需另加服務費，原價1,280元+10%，等於下殺71折！(中秋節恕不適用)，可以享有松葉蟹、旭蟹、prime等級肋眼牛排吃到飽。
📍JR東日本大飯店台北「鉑麗安全日餐廳」
慶祝JR東日本大飯店台北開幕三週年，由日籍行政總主廚石原雅弘(Masahiro Ishihara)親自來台坐鎮指導，即日起至9月4日在JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳推出「日本美食祭」，有罕見的日本國產牛吃到飽活動，另有一道比照日本東京車站飯店的牛肉咖哩鍋，更是必吃。
自助餐檯上還包含一直受顧客歡迎的威靈頓牛排、普羅旺斯香草烤羊肋排、法式燉牛舌等，與蔥燒和牛握壽司、鰻魚手捲、明太子烤生蠔等，甜點則有日式手作銅鑼燒，以及始於日本江戶時期傳統甜點「羊羹」、「葛餅」、「櫻餅」、「蕨餅」等，加上多樣海港直送新鮮魚貨，最低每人餐價為中午1,480元起。
📍六福萬怡「敘日全日餐廳」
推出「暑末FUN肆吃」優惠，即日起至8月30日平日午餐，出示台北六福萬怡酒店官方IG帳號追蹤畫面與指定貼文按愛心，即享活動優惠價成人999元、兒童555元，優惠價格需另收一成服務費，相當於成人用餐72折、兒童81折。
「漁獲豐收祭」百道異國海鮮美饌，菜色包含鮪魚尼斯沙拉、鮪魚酪梨壽司卷等，及南洋海鮮叻沙濃湯麵、海味鮮蛤雙味噌鍋，肉食主義也別錯過地中海紅酒燉牛頰、爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉。且平日午餐也能享有北海道生食級干貝與燒烤牡蠣吃到飽。
📍台北萬豪酒店「Garden Kitchen」
被譽為台北最美Semi-Buffet的台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至9月15日推出「海味狂饗 夏日海鮮季」，五大主題吃到飽，期間限定海鮮吧澎湃升級，提供螃蟹、松葉蟹腳、九孔鮑魚、淡菜，以及多款生魚片、甜蝦、酥炸軟殼蟹、烤西班牙巨魷足無限量供應。活動並推出平日週一至週三午間餐期，用餐享４人同行１人免費。餐價依主菜選擇，每人1,390元+10%起。
📍福容大飯店淡水漁人碼頭「田園西餐廳」
即日起到9月30日「田園西餐廳」自助百匯晚餐推出三大螃蟹吃到飽，包含松葉蟹腳、麵包蟹與旭蟹，每人餐價1280元＋10%。大淡水鄉親（居住淡水、關渡、八里、石門、三芝區域）享有週五、週六85折，週日8折之優惠。
📍台北晶華酒店「栢麗廳」
即日起至8月31日推出「仲夏居酒屋」活動，自助餐檯上將有高檔的豪華海鮮丼、和牛漢堡排，以及炙燒紅蝦海膽握壽司、酥炸軟殼蟹、炭烤魷魚七味燒、鰻魚串燒等頂級下酒菜，且週一至週四晚間八點後(晚晚餐時段）於栢麗廳用餐可享買一送一優惠(服務費無折扣)。每人餐價最低為平日午餐1580元+10%起。
📍台北士林萬麗酒店「士林廚房」
台北士林萬麗酒店8月迎來六週年慶，飯店內自助餐廳「士林廚房」特別特別祭出「週一、週二高級和牛吃到飽」、「週三、週四鱈場蟹吃到飽」。午餐與晚餐採半自助式，依所選主餐價格計費，主餐價格1680元+10%起。其中平日週一至週五，可選擇享純自助吧1280元+10%，週六、週日與特殊節假日，每位須點一份主餐1680元+10%起。也就是說，想吃到鱈場蟹吃到飽，目前餐價為最低1280元+10%起。
📍台北花園大飯店「饗聚廚房」
饗聚廚房以無國界料理聞名，匯聚中式、西式、泰國、日本、馬來西亞等多國特色創意自助百匯，另有哈根達斯冰淇淋、經典飲料及各式啤酒無限暢飲，平日午餐或晚餐每位899元+10% ，假日每位1,099元+10%。即日起至8月30日，推出兩人同行享85折。
📍台北福華飯店「彩虹座自助餐」
彩虹座推出「和風美饌饗宴」，即日起至9月30日，於週一到週日午餐及晚餐時段供應，平日自助午餐成人每人1,680元起、自助晚餐成人每人1,750元起，兒童與55歲以上貴賓另享優惠折扣。即日起至8月31日止，12至18歲以及50歲以上貴賓可享兩人同行一人半價。
即日起以備受台灣旅客喜愛的日本為主題，由彩虹座自助百匯領銜推出「和風美饌饗宴」，菜色包含松葉蟹腳、鰻魚飯、海鮮湯咖哩、烏賊飯、蝦蛄京西燒、札幌什錦海鮮湯咖哩和廣島牡蠣土手鍋等特色食材及菜色，將大海的極鮮滋味美味上桌。
📍高雄福華大飯店「麗香苑」
擁有挑高寬敞用餐環境的麗香苑自助餐廳，有多樣化的料理，8月推出週一~週五內用享8.8折優惠，每人餐價原價為平日午餐、晚餐520元+10%、假日午餐、晚餐799元+10%，打完8.8折後即平日每人458元。（另再加原餐價的一成服務費）
📍高雄承億酒店「貳陸日全食」
「貳陸日全食」位於承億酒店26樓，於午、晚餐時段提供半自助式佐主廚精緻主餐，提供無國界美饌及嚴選當季食材，整個8月因應88父親節推出只要出示父子/女身分證，爸爸本人餐點享88折優惠（另加原價10%服務費）。另有「高雄市前鎮區」之里民，二人成行享85折優惠。每人餐價最低為平日午餐880元+10%起。
📍墾丁凱撒大飯店「發現西餐廳」
即日起至9月30日推出期間限定「日韓美食季」，以清爽日式料理及甜辣滋味的韓風美食為主軸，一舉推出多道經典菜色。菜餚包括日本傳統料理「壽喜燒」、「和風鮪魚義大利麵」、「韓式燉牛腩」與夏季養生必嚐的「蔘雞湯」等。而為增添夏日好「食」光，發現西餐廳更於暑假加碼推出戶外BBQ碳烤吃到飽，升級餐檯菜色、加量不加價。發現西餐廳餐價為平日/小假日成人每人1,080元+10%、假日/大假日成人1,280元+10%。現並推出，凡4人同行用餐可享1位免費（費用依低價者計算，需加收原價一成服務費）。
📍礁溪寒沐酒店「MU TABLE」
礁溪寒沐酒店的自助餐廳「MU TABLE」即日起至10月15日推出「沐饗童玩．寶島時光」台菜美食節，餐檯菜色澎湃升級不加價，菜色包含經典台式料理與各地街頭小吃，像是鮮鮑扁魚燒白菜、鹹冬瓜破布子蒸鮮魚、烏梅燒子排、府城蝦捲、蚵仔煎等。
午餐每位880元起+10%，晚餐每位1,380元起+10%，午餐特別開放4小時吃飽吃滿，晚餐加碼享受自助拉霸生啤酒與DIY調酒暢飲，大口喝沁涼又暢快。獨家祭出寒舍生活App會員天天用餐95折，逢週三直接享85折，新會員立即送100元抵用金。
📍漢來海港餐廳（全台7家）
旗下有知名吃到飽「漢來海港」等餐廳的漢來美食，自2022年推出「來美食APP」至今，會員突破46萬，為歡慶「來美食APP」上線2週年，即日起至2024年9月15日，推出下載APP成為新會員，將有好禮大放送，原本的100元電子券之外，還另贈300元電子券，還有漢來海港「平日下午餐4人同行1人免費優惠券」。另外，漢來海港有一「隱藏版優惠」，即是晚間19:30後進場，可享8折優惠。
📍馬辣集團（10品牌、分佈全台共45家分店）
攜手旗下10大品牌推出「紅黃CP配，速配享優惠」顏色對對碰活動，呼應《死侍與金鋼狼》在全球掀起的紅黃配熱潮，只要即日起~8月31日期間，二位成人以上用餐，衣著或裝扮有黃色及紅色元素至指定品牌消費指定餐點或金額，立即享有各品牌優惠。限二成人以上同行，提前至少一日預約用餐。訂位時主動告知參加「紅黃CP配」活動，用餐當日衣著或裝扮經服務人員確認，即可享受優惠。
馬辣集團「紅黃CP配，速配享優惠」活動各品牌一覽：
▪ 馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
消費含「特上和牛放題」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。
▪ 新馬辣經典麻辣鍋
消費含「特上和牛放題」以上餐點，全桌送九孔鮑魚吃到飽。
▪ 新馬辣經典麻辣鍋Plus
消費含「極上三和牛放題」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。
▪ 問鼎·皇上吉祥
每人均消含1000元以上，送美國菲瑞牛肉爆漿起司丸一份，單筆消費含2000元以上，每人再送阿根廷天使大紅蝦一隻。另外，「問鼎‧皇上吉祥」慶祝10週歲，8月20日起問鼎全台四家門店霸氣推出全新「快閃吃到飽」方案，平日午餐只要888元起就可享受頂級和牛、北海道干貝、九孔鮑魚、天使大紅蝦等頂級食材吃到飽；8月20日至8月22日限時3天，只要二人以上(含)提前預約參加任一「快閃吃到飽」超值方案，每人再贈「二人同行，一人免費吃到飽」招待券一張。
▪ 涮樂和牛鍋物 食べ放題
消費含「松阪豚和牛放題」以上餐點，全桌送美國菲瑞牛肉吃到飽。
▪ 肉之間大盤肉幸福鍋物
每人均消含800元以上，每人送北海道生食級干貝一顆。
▪ 狗一下居酒食堂
公開打卡分享，每人每隻手機送鮭魚握壽司一貫。
▪ 熊一燒肉
消費含「大關燒肉」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。
▪ 哞哞屋和牛燒肉
消費含「澳洲黑毛和牛」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。
▪ 夯下去和牛燒肉放題
消費含「翼板牛排」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。
▪ 燒肉Cha Cha個人和牛燒肉
公開打卡分享，每人每支手機送深海魷魚一份。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！