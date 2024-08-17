中秋節禮盒必推興達港觀光魚市這家　晚一步宅配就塞車

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▲陳記姑嫂魚丸秒殺美食在中秋前夕推優惠回饋消費者。（圖／陳記姑嫂魚丸提供）

▲曾榮獲2019年評鑑全國百大名店的「陳記姑嫂魚丸」表示，為搶攻中秋商機，推出親民價數百元的中秋禮盒。（圖／陳記姑嫂魚丸提供）

高雄市為全國漁業重鎮，擁有遠洋、近海、沿岸、養殖等漁業，海洋局並以「高雄海味」品牌意象，以行銷推廣高雄在地優質水產品。其中知名的茄萣區興達港觀光漁市， 興達港除了近海捕撈漁業，還有面積廣大的養殖漁業，養殖的魚種眾多，因此興達港觀光魚市一直是內行人採買新鮮魚貨及海產加工品的熱門打卡點。每年的中秋節不得不佩服「陳記姑嫂魚丸」推出優惠回饋消費者的巧思！今年一口氣推出4款禮盒，價格從579元~739元等並以精緻討喜的外型設計，令人不論返鄉團圓烤肉或送禮都超有CP值，在物價上漲的時代更獲小資族青睞！不斷創造新話題的「陳記姑嫂魚丸」，今年更因試吃給一整顆的霸氣躍上媒體版面。該攤商研發多達20餘種商品，包括爆紅的虱目魚丸、包蛋旗魚黑輪、花枝黑輪蝦仁排等。2024年再研發新商品「芋頭雞肉丸」，順勢推出「夯一下好運龍總來」超狂超親民的禮盒，讓您今年的中秋送禮變得很不一樣！在饕客口中的魚丸一條街中，曾榮獲2019年評鑑全國百大名店的「陳記姑嫂魚丸」表示，為搶攻中秋商機，推出親民價數百元的中秋禮盒，還有客製化及宅配得的貼心服務，獨家明星商品，中秋前搶先推出「夯一下好運龍總來」四款禮盒，可以煎、煮、烤、炸、滷、拌、炒滿足消費者需求。且在眾多攤商中能呈現出獨特的商品特色吸引消費者的青睞，讓消費者在中秋佳節不論送禮或烤肉，在團圓時刻或好友相聚都能滿足舌尖上的味蕾，中秋節禮盒為避免宅配商品大塞車，提早下單讓送禮或自用可以提早到貨是最聰明的選擇。