54歲男右側腎臟結石　奇美醫院引新型輸尿管鞘、精準打擊小碎石

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台南一名54歲李先生在體檢時意外發現兩側腎結石，趕緊到奇美醫學中心泌尿外科主治醫師李高漢門診就醫，擔心術後會在身上留下傷口，因此選擇了兩側逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石手術。為了讓李先生免於二次手術的困擾，主治醫師李高漢特別採用新型的可彎式輸尿管鞘，在第一次手術時就能夠把兩側結石清除乾淨，讓手術更精準且更有效率。手術過程順利，李先生也在術後第二天出院。後續X光顯示兩側腎臟已無明顯殘存結石。奇美醫院泌尿外科主治醫師李高漢說明，傳統的碎石手術往往伴隨著傷口、疼痛、復發等問題，讓病人苦不堪言。根據臺灣泌尿科醫學會腎臟結石治療指引，腎臟結石的治療方式多元，可依照結石大小及位置考慮採用體外震波碎石手術、傳統經皮腎臟造廔碎石手術、微創迷你經皮腎臟造廔碎石手術或逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石手術。李高漢指出，逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石手術是從自然孔道（尿道）進入膀胱經輸尿管到腎臟內（無傷口），透過影像系統放大結石配合高能量鈥雷射來擊碎石頭，內視鏡本身最大可迴轉270度，因此可以檢查腎臟的所有位置。相較於經皮腎臟造廔碎石手術，病人恢復快，手術後疼痛感及出血較少，也比較不會造成腎臟組織的損傷。然而，過去病人在接受逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石手術後，必須仰賴病人多喝水將碎石自然地排出，但有些碎石可能會殘存在腎臟內造成腎結石復發或掉落到輸尿管，導致腎水腫而需要二次的手術治療。李高漢指出，奇美醫院今年4月引進新型可彎式輸尿管鞘，相較傳統輸尿管鞘，可有效將被雷射擊碎的碎石抽吸出來，避免殘存結石問題，降低復發風險，同時減少腎臟內壓力，避免後續敗血症發生，新醫材搭配雷射碎石手術，也提供病人治療腎結石的新方式。目前健保並不給付逆行性腎臟內高能量鈥雷射碎石手術費用及手術醫材。