離婚黃嘉千！夏克立「凌晨河堤痛哭丟1物」　路人安慰：別想不開

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夏克立被目擊獨自在河堤邊崩潰，疑似是因為官司纏身和醜聞不斷，導致情緒嚴重受到影響。（圖／記者陳明中攝影）

女星黃嘉千與外籍男星夏克立的離婚官司纏訟兩年多，一直是外界關注的焦點，如今士林地院作出判決，判准兩人離婚，16年婚姻落幕，近日夏克立的近況遭到曝光，他被狗仔直擊凌晨一個人在河堤旁遊蕩，還痛哭引起路人注意，在一旁勸說安慰：「不要想不開。」不過因為官司纏身，加上醜聞不斷，夏克立的情緒疑似受到嚴重影響，根據《中天新聞網》報導，知名狗仔曾在上個月親眼目睹夏克立獨自一人在購買了肉包以後，跑到台北橋河堤邊遊蕩，還接起電話崩潰痛哭，更因為情緒失控而導致手上的包子掉到地上，當時夏克立走到橋上時，還有路過民眾出言安慰：「不要想不開。」黃嘉千與夏克立的離婚官司在這兩年來不斷傳出案外案，夏克立不僅在訴訟期間被爆出曾家暴、「抱睡」女移工等醜聞，還自爆花了15萬新台幣切除背上腫瘤，甚至還因此沒錢租房，只能住進青年旅社，另外關於抱睡、家暴等傳言，夏克立矢口否認。而關於夏克立的醜聞，黃嘉千曾讓經紀人對外吐露心聲：「我們有知道這事情，嘉千剛知道的時候也很氣很難過，我們也都有安慰她，真的謝謝大家的關心！」近日官司終於結束，黃嘉千再度透過經紀人發聲：「所有訴求法院皆獲准，嘉千得知後感到欣慰。感謝司法，感謝大家。」而夏克立的經紀人則表示會等到判決書出爐再做正式回應，目前他已經回到正常軌道，正在接新工作。