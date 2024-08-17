郭婞淳是一位真誠的人！加拿大奧運舉重銀牌好手透露賽後擁抱原因

巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事，台灣好手「舉重女神」郭婞淳奪銅，跟加拿大好手Maude Charron則是拿下銀牌，不過比賽完頒獎典禮，Charron卻主動要跟郭婞淳擁抱，其實她在加國也是一位警官，家中車庫也掛上中華民國國旗，對於台灣有深厚情感，而今（17）日Charron主動提到郭婞淳，她透露郭婞淳是她最喜歡的運動員之一，因為她也是一位真誠的人。
Charron愛台灣 也很尊重郭婞淳
「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運舉重女子59公斤級，以105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤摘下銅牌；加拿大女將Maude Charron以236公斤奪得銀牌。
Charron是2021東京奧運64公斤級女子舉重金牌，但本屆奧運沒有女子64公斤級，Charron為了參賽減掉約10磅體重，降至約58.9公斤。等於她重新要適應量級，為此也付出代價。
但她更敬佩郭婞淳，因為郭婞淳實力驚人，更是謙虛，勇敢挑戰金牌，沒有為了要拿銀牌，刻意選擇「多增一公斤」，
Charron在IG寫下：
自從我2016年開始參加國際比賽以來，郭婞淳是我最喜歡的舉重運動員之一。她不僅是一位非常優秀的舉重運動員和技術員，而且看起來也是一個真誠的人。
體育不僅僅是為了勝利。這是關於受到啟發和啟發人們。
郭對我來說就是這樣。我不僅感到很榮幸能與她一起競爭，而且還受到啟發和動力去做得更好。
Charron也在日前受訪時說：「奪牌不是我主要參賽目的，我想體驗有觀眾的奧運，獎牌只是錦上添花。我來這裡不是為了獎牌，我想要東京奧運沒有的經歷。我想參加閉幕式，我受邀成為開幕式掌旗官，現在只想與家人一起慶祝，在觀眾群看到他們，聽到他們的聲音，這就是我來這裡的原因。」
而郭婞淳跟Charron的交情，不但已經超越勝負，也超越比賽的意義，更能實踐奧林匹克的精神。
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「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運舉重女子59公斤級，以105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤摘下銅牌；加拿大女將Maude Charron以236公斤奪得銀牌。
Charron是2021東京奧運64公斤級女子舉重金牌，但本屆奧運沒有女子64公斤級，Charron為了參賽減掉約10磅體重，降至約58.9公斤。等於她重新要適應量級，為此也付出代價。
但她更敬佩郭婞淳，因為郭婞淳實力驚人，更是謙虛，勇敢挑戰金牌，沒有為了要拿銀牌，刻意選擇「多增一公斤」，
Charron在IG寫下：
自從我2016年開始參加國際比賽以來，郭婞淳是我最喜歡的舉重運動員之一。她不僅是一位非常優秀的舉重運動員和技術員，而且看起來也是一個真誠的人。
體育不僅僅是為了勝利。這是關於受到啟發和啟發人們。
郭對我來說就是這樣。我不僅感到很榮幸能與她一起競爭，而且還受到啟發和動力去做得更好。
Charron也在日前受訪時說：「奪牌不是我主要參賽目的，我想體驗有觀眾的奧運，獎牌只是錦上添花。我來這裡不是為了獎牌，我想要東京奧運沒有的經歷。我想參加閉幕式，我受邀成為開幕式掌旗官，現在只想與家人一起慶祝，在觀眾群看到他們，聽到他們的聲音，這就是我來這裡的原因。」
而郭婞淳跟Charron的交情，不但已經超越勝負，也超越比賽的意義，更能實踐奧林匹克的精神。
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