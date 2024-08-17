郭婞淳是一位真誠的人！加拿大奧運舉重銀牌好手透露賽後擁抱原因

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▲台灣好手「舉重女神」郭婞淳奪銅，跟加拿大好手Maude Charron則是拿下銀牌，兩人相擁。（圖／取自Maude CharronIG)

巴黎奧運女子舉重59公斤級賽事，台灣好手「舉重女神」郭婞淳奪銅，跟加拿大好手Maude Charron則是拿下銀牌，不過比賽完頒獎典禮，Charron卻主動要跟郭婞淳擁抱，「舉重女神」女子59公斤級，以105公斤、挺舉130公斤，總和235公斤摘下銅牌；加拿大女將Maude Charron以236公斤奪得銀牌。Charron是2021東京奧運64公斤級女子舉重金牌，但她更敬佩郭婞淳，因為郭婞淳實力驚人，更是謙虛，勇敢挑戰金牌，沒有為了要拿銀牌，刻意選擇「多增一公斤」，自從我2016年開始參加國際比賽以來，郭婞淳是我最喜歡的舉重運動員之一。她不僅是一位非常優秀的舉重運動員和技術員，而且看起來也是一個真誠的人。體育不僅僅是為了勝利。這是關於受到啟發和啟發人們。郭對我來說就是這樣。我不僅感到很榮幸能與她一起競爭，而且還受到啟發和動力去做得更好。