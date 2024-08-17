SHINee KEY愛死高雄歌迷「拍下每一個應援」：我真的很謝謝你們　

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▲KEY演唱會布置成大型自動販賣機。（圖／遠雄創藝）

▲KEY化身「怪獸隊長」於高流開唱。（圖／遠雄創藝）

▲KEY看到台灣粉絲排字應援，又驚訝又感動。（圖／遠雄創藝）

▲▼KEY拿著立麥登台，搖滾又狂野的演出。（圖／遠雄創藝）

▲KEY在IG上傳認證照，感謝粉絲的應援。（圖／KEY IG）

南韓團體SHINee成員KEY出道16年，首度在台舉辦個人專場演唱會，今（17）日晚間6點於高雄流行音樂中心開唱，除了帶來多首歌曲，也很謝謝SHINee World（官方粉絲名）為他準備台前、後台的驚喜，表示：「（我）把每個應援都拍下來！」對於大家的厚愛心存感激。KEY的個人巡迴演唱會《2024 KEYLAND ON：AND ON》舞台設計成「大型自動販賣機」，他在歌迷熱情的尖叫聲從2樓升降舞台登場，化身為「怪獸隊長」高喊一聲「高雄，你們想我嗎？今晚準備好要嗨了嗎？」並帶來《Good & Great》展現「舞蹈複製機」的堅強實力，全場尖叫連連。開場一連唱完4首歌，台灣SHINee World超給力，2樓、3樓座位區立刻送上排字應援「台灣愛KEY」，KEY看到眼前湖水綠的牌子直呼很驚訝，「我連打招呼都還沒說，怎麼就有應援了？」粉絲敲碗「拍下來」，他嘴甜答應：「那等下把每個應援都拍下來，因為一開始就這樣排字，讓我覺得今天應該不只這樣吧？我們等下輪流拍下很多很棒的照片吧！」全場熱情歡呼，他不忘感謝：「針對這個應援，我要先說非常謝謝你們。」看著歌迷一直舉著牌子，他笑虧：「你們是不是只有說好舉的時間，但沒約定好放下的時間？」他很擔心粉絲手痠，示意觀眾趕快把紙牌放下。來到高雄開唱，KEY秀出「語言天才」的實力，以中文表示：「大家好，我是SHINee KEY，感謝大家來看我在高雄的第一場演唱會，今天就拜託大家了，我今天很開心。」因為是在南部表演，他少不了秀幾句道地的台語問候「乾蝦」、「多蝦」，努力與歌迷零距離交流。接著唱到《BAD LOVE》，舞台瞬間轉換成深紅色布景，KEY拿著立麥登台，搖滾又狂野的演出，掀起4000名觀眾尖叫聲連連，他再度以中文提問：「覺得怎樣好聽嗎？」、「大家有享受嗎？」粉絲用熱情尖叫聲回應，他滿意點點頭，並繼續用中文介紹「下一首叫《Fresh》」，拿著手麥帶來接下來的表演。本次巡演集結KEY個人活動以來的代表性歌曲，演唱會尾聲，他用親自參與歌詞創作的正規二輯同名主打歌《Gasoline》作結尾，表演完後，他走到舞台中央向觀眾以90度鞠躬，並用中文大喊：「高雄，我們再見！」結束本日演出。KEY預計18日返韓，離台班機不公開。KEY本名金起範，他從小崇拜BoA（寶兒）而產生星夢，2005年13歲時離開大邱到首爾參加BoA所屬公司「SM娛樂」舉辦的徵選，脫穎而出成為旗下練習生，2007年還曾到中國北京進修漢語；到了2008年，他以SHINee成員身分出道；現在除了是知名歌手、演員、主持人，也涉獵設計領域，所以還有服裝設計師的身分。本名：金起範MBTI：ENTJ生日：1991年9月23日（32歲）身高：176cm體重：62kg出道：2008年5月25日公司：SM娛樂團體：SHINee