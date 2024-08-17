女星曝男友疑似「性成癮」！長期約砲10多人　全帶回家1小時解決

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▲安歆澐坦言前男友控制欲非常強。（圖／東風衛視 YouTube）

▲安歆澐自曝自己透過錄音筆發現男友偷吃的全過程。（圖／東風衛視 YouTube）

過去曾在歌唱實境節目《超級星光大道》表現亮眼而出道的女星安歆澐，現在正在斜槓當房仲，而近日她受邀參與綜藝節目錄影，曝光自己過去的驚人感情史，讓眾人相當訝異，安歆澐坦言自己某任男友不僅控制欲超強，還疑似有「性成癮」，長期與他發生親密關係的女伴高達10幾位，甚至曾將砲友帶回家中1小時解決，讓安歆澐嚇壞，跑到醫院去驗性病。與國家龍舟隊選手莊英杰步入婚姻的安歆澐，目前婚姻生活非常幸福，與愛夫育有1子1女，日前她登上綜藝節目《單身行不行》，分享自己的歷任男友，提到自己婚前曾與某位男士交往，初期都很正常，不過卻有極強控制欲。該名男友不僅連安歆澐與好友出門會管控以外，就連關車門的力道、穿衣的顏色都會控制，讓她非常痛苦。不只如此，安歆澐還爆料有次兩人與長輩吃飯，安歆澐只是先行坐下就被男友怒罵，最後還讓她單獨站在門外30分鐘。而後續男友的舉動開始更加異常，電話也越來越多，讓安歆澐起了疑心，便在男友家中放置錄音筆，沒想到竟發現男友在短短1個小時內偷吃小三：「我就聽到一連串完整的SOP，先寒暄、開始聊天，然後進房間、上床。」讓安歆澐相當震驚，並當即決定分手，沒想到男方不僅承認出軌，還大言不慚要求她留下，甚至自爆自己有「性成癮」，並和10多位女性發生過親密關係。後續男方還追到安歆澐的住處，希望兩人能夠復合，讓安歆澐相當恐懼，當即選擇借住在好友家中，之後還跑到醫院檢查身體，擔心自己會染上性病，最後安歆澐也感嘆：「他可能在跟我交往之前就是這樣，交往期間曾經有很乾淨過，到後面我們開始起爭執時，他那個癮可能又來了。」