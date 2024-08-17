華仔經濟學！劉德華成都開唱4天「狂吸24億」觀光財　驚人效益曝

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▲劉德華在杭州連唱6天，預計也將為當地帶來驚人的經濟成長。（圖／台灣映藝、超級圓頂 提供）

今年62歲的天王劉德華，近期展開「今天…is the Day」世界巡迴演唱會，台灣場將在10月底於台北小巨蛋開唱，而日前剛結束4場成都場演唱會的他，竟幫成都帶來了高達5.4億人民幣（約新台幣24.7億元）的觀光財，讓不少網友感嘆「華仔經濟學」的神奇。根據大陸官方發布的消息，劉德華8月9日至8月12日在成都連唱4天，共計有5萬2000多名粉絲搶票入場，其中有65%的粉絲都是跨城趕來，算上在當地的住宿、吃喝玩樂等，官方證實劉德華開唱這4天，已經為成都帶來高達5.4億人民幣（約新台幣24.7億元）的綜合消費。而預計還要在重慶、深圳、澳門、新加坡、吉隆坡、台北等地開唱的劉德華，官方也坦言很可能會創造出「華仔經濟學」，只要是劉德華到過的地方，都會帶動當地的經濟成長。而劉德華目前人在杭州，從昨（16）日開始要一連在杭州唱6場，許久未前往杭州的他昨天顯得相當興奮，開心向歌迷高喊：「我來了，等了好久是吧？我也是，我們不管了，從這一秒開始我們就瘋，瘋狂地唱，一直唱到最後1首可以嗎？只要你們陪我一起瘋的話，今天晚上你們說了算！」讓全場歌迷激動高喊「好！」讓全場粉絲嗨翻。