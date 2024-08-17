中信兄弟5:3擊敗台鋼雄鷹戰績第一！許基宏開轟　單場4安打大爆發

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▲ 中職中信兄弟宋晟睿擔任一棒很好用。（圖／兄弟提供）

中職中信兄弟陳子豪打擊上壘機會高。（圖／兄弟提供）

許基宏又開轟了！中職中信兄弟今（17）日持續在主場迎戰來訪的台鋼雄鷹，這場中信兄弟先發投手猛登主投7局僅失1分，表現優異拿下勝投。兄弟打線蠶食鯨吞，包括首局就打下2分，幫助猛登越投越穩。不過兄弟打線就此打住，直到5局下才又有機會，許基宏敲出右外野陽春全壘打拉開比分。5局下王威晨也敲出適時安打攻下全場第四分。6局下還是許基宏發威，他在一、二壘有人局面敲出中外野安打再度進帳打點，總計他單場4安打3打點大爆發，拿下單場MVP。兄弟投手陣容還是受到考驗，9局上李振昌上場後援，魔鷹二壘安打後，吳念庭敲安追回1分，之後李振昌又投出保送，兄弟趕快換上吳俊偉後援，結果他又被張肇元敲出安打狙擊，不過還好之後吳俊偉解決了郭阜林、吳明鴻、郭永維後守住勝利。