高市毒防局與岡山前峰國中國樂校友團　舉辦公益慈善反毒音樂會

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▲毒防局長林瑩蓉表示，希望全民一起來推行反毒新運動。（圖／高市府毒防局提供）

▲透過精彩的音樂表演節目，大家聆聽欣賞悠揚樂聲，齊心投入公益慈善及反毒教育。（圖／高市府毒防局提供）

高雄市政府毒品防制局與岡山前峰國中國樂團校友會合作，今(17)日於岡山牧人館舉辦「活出愛-峰中國樂校友團公益慈善反毒音樂會」，並融合岡山障福、北高雄家扶中心、華山基金會岡山天使站、尚人教育發展協會、匠愛家園、小太陽協會、岡大會兒少陪伴等公益義賣攤位，毒防局也特別規劃了反毒闖關互動遊戲攤位，寓教於樂提升民眾的防毒知能，超過500位民眾參與，反應熱烈！毒防局長林瑩蓉致詞表示，毒品防制攸關社會安全與國家發展，更是家長非常關切的議題，強調反毒從家庭教育及校園扎根的重要性，希望全民一起來推行反毒新運動，徹底打擊毒品犯罪及毒品危害！音樂晚會特別安排反毒創作演奏，曲目是《瀰漫》，歌曲採用trap，表現深陷毒癮的人焦慮、緊張及瀕臨崩潰的情緒，描繪想脫身但力不從心的無助感；而trap這個詞不只是陷阱，同時是過去美國亞特蘭大地區毒品交易地點的代稱，trap曲風的起源也是由此而來，為呼應此曲的一大特色。透過精彩的音樂表演節目，大家聆聽欣賞悠揚樂聲，齊心投入公益慈善及反毒教育，一起努力守護無毒家園！立委林岱樺、議員黃秋瑛、發枝台語基金會董事長蔣榮欽、市政顧問吳太郎、陳金波、前峰國中國樂團校友會盧理事長美智、前峰國中家長會長、各獅子會會長、扶輪社社長、高雄市客家青年藝文協會曾淑琪理事長以及陸淑美、方信淵、林志誠、宋立彬等議員代表、岡山壽天里莊証州里長等均出席支持此項公益慈善反毒活動。