黃嘉千離婚後首公開活動喊卡　曝婚姻內幕難復原：沒勇氣面對

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▲黃嘉千（左）與夏克立（右）皆因離婚而受到嚴重打擊。（圖／黃嘉千 臉書、IG xiakeli）

女星黃嘉千與外籍前夫夏克立的離婚官司纏訟兩年，日前終於落幕，士林地院准許兩人離婚，並准許黃嘉千的所有訴求，不過黃嘉千預定於19日舉行的媒體茶敘，卻突然在今（17）日稍早突然喊卡，讓外界都十分錯愕，而黃嘉千也透過經紀人沉痛表示：「嘉千以為她準備好了」、「沒勇氣在此刻面對大家。」事實上，黃嘉千曾表態，這場茶敘「重生-人生下半場」原先的用意是宣告自己迎接新人生的活動，但稍早黃嘉千的經紀人發出聲明：「嘉千以為她準備好了，可以將這長達10年來不堪的婚姻狀況、以及為何離婚的原因說出來。」不過經紀人話鋒一轉卻表示，黃嘉千現在心靈已經受到創傷，要完全復原還需要時間：「此刻的她即便訴訟獲判勝訴，她說沒有辦法也沒勇氣在此刻面對大家。畢竟，歷經長達十年的身心折磨，短時間創傷難以復原，懇請大家體諒她的艱辛與不易。」而夏克立似乎也因為離婚一事而身心俱疲，近日更被狗仔曝光上個月曾在河堤邊遊蕩，甚至崩潰痛哭，最後還被路過民眾關心：「不要想不開。」黃嘉千與夏克立似乎目前都還在調適心情當中，當時女方曾透過經紀人發聲：「所有訴求法院皆獲准，嘉千得知後感到欣慰。感謝司法，感謝大家。」而夏克立的經紀人則表示會等到判決書出爐再做正式回應，目前他已經回到正常軌道，正在接新工作。